Fátima Bosch presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Nawat Itsaragrisil por violencia, discriminación, violencia digital, intimidación y afectaciones a su dignidad.

Información de Quadratín señala que la FGR otorgó medidas de protección para la seguridad de Bosch y salvaguardar su integridad física, medidas vigentes desde el pasado 4 de septiembre.

La denuncia surge después de que Nawat Itsaragrisil asegurara la existencia de un procedimiento para solicitar una orden de arresto en contra de la tabasqueña.

Continúa el pleito entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil con denuncia en la FGR

Durante una emisión de Ventaneando se confirmó la existencia de una denuncia en contra de Nawat Itsaragrisil presentada por Fátima Bosch.

El empresario tailandés no se ha pronunciado públicamente al respecto de la medida legal de la tabasqueña. A su vez, Fátima Bosch no ha proporcionado detalles del proceso.

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025. (@fatimaboschfdz)

La última vez que habló de Itsaragrisil fue cuando el empresario hizo mención de la supuesta orden de arresto, señalando ya intentos de intimidación.

El expediente se encuentra en la Fiscalía Especializada en Materia de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), bajo el folio FED/FEVIMTRA/FEIDTRA-EXT/0000549/2026.

Fue el 4 de noviembre de 2025 cuando los roces entre Bosch y Itsaragrisil comenzaron durante las actividades preliminares de Miss Universo.

En una reunión ambos cruzaron palabras. De acuerdo con la tabasqueña, el empresario tailandés la llamó “tonta”.

Bosch defiende haber puesto límites y exigir trato digno, mientras que Itsaragrisil señala difamación y falsas acusaciones.