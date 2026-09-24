El equipo legal de Fátima Bosch reveló en entrevista para Ventaneando la naturaleza de la denuncia que su clienta interpuso ante la FGR, órgano que le otorgó medidas de protección.

Los abogados, miembros de la firma Richter Ramírez & Asociados, señalaron que las constantes declaraciones de Nawat Itsaragrisil incurren en prácticas de amenaza e intimidación en contra de la tabasqueña.

Del mismo modo, explicaron que con la denuncia buscan enviar un mensaje a todas las mujeres víctimas de violencia para que alcen la voz y defiendan sus derechos.

Denuncia de Fátima Bosch a Nawat Itsaragrisil podría escalar al ámbito penal

La denuncia de Fátima Bosh en la FGR se dio a conocer a finales de septiembre. En el documento hay señalamientos por violencia, discriminación, violencia digital, intimidación y afectaciones a la dignidad.

De acuerdo con los abogados, los hechos denunciados corresponden a conductas de relevancia penal, lo que habría impulsado al Ministerio Público a traer a los peritos correspondientes para llevarse las diligencias de manera adecuada.

Fátima Bosch (Instagram | @missuniverse)

Tras la denuncia a Fátima Bosch se le otorgaron medidas de protección desde el pasado 4 de septiembre.

Por su parte las últimas delclaraciones de Nawat Itsaragrisil señalaban una presunta orden de arresto contra la tabasqueña.

Son estos comentarios los que fueron señalados por el equipo de la Miss Universo, garantizando que se trata de una táctica con la que el empresario busca amenazar e intimidar a Bosch.

Recordaron también que en meses anteriores Itsaragrisil ha dado múltiples declaraciones similares, motivo por el que se optó por la denuncia en la FGR.