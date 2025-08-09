¿El Abelito se puso mala copa en la segunda fiesta temática de La Casa de los Famosos México 2025?

Así lo afirman las redes sociales, luego de que El Abelito le reclamó a sus compañeros del cuarto Noche por “dejarlo solo” con los inquilinos del cuarto Día.

El influencer de 25 años se mostró tan decepcionado con sus compañeros que terminó componiéndoles un rap lleno de indirectas.

Los reclamos de El Abelito pararon abruptamente cuando las cámara de La Casa de los Famosos México 2025 se apagaron abruptamente.

El Abelito (@el_abelito_oficial / Instagram)

“Eran todos contra mí”: El Abelito reclama a sus compañeros del cuarto Noche por “dejarlo solo”

Durante la fiesta, El Abelito fue uno de los que más bailó, cantó, bebió y convivió con todos.

Tanto así que cuando por fin todos decidieron retirarse a descansar, Elaine Haro acompañó al Abelito hasta la puerta de su cuarto para evitar que se cayera de lo mareado que estaba.

Al verlo entrar, Aldo Tamez De Nigris lo tomó de la mano para guiarlo a su cama entre la oscuridad, pero El Abelito aprovechó para lanzar un inesperado reclamo grupal.

“Eran todos contra mí”, soltó. Aldo Tamez De Nigris le pidió explicar sus palabras y él respondió:

“Sí, hijos de su madre, se vinieron a dormir todos, me dejaron solo, güey”.

Mar Contreras, quien fue la penúltima del cuarto noche en retirarse de la fiesta, le recordó que ella se despidió de él antes de irse a dormir.

Pero a El Abelito poco le importó, respondiendoles con unas palabras que hicieron alusión a las difíciles situaciones que ha enfrentado durante toda su vida.

“No hay pedo, no hay pedo, todos contra mi solo. ¿Sabes cómo se llama? Modo hardcore, estoy acostumbrado, la vida siempre me ha tratado así”, lamentó.

El Abelito (@el_abelito_oficial / Instagram)

“Eres pedote, carnal”: El cuarto Noche se defiende de El Abelito y la transmisión de La Casa de los Famosos México 2025 se interrumpe abruptamente

Aldo Tamez se defendió, diciéndole en broma: “Es que eres pedote, carnal”.

entonces, El Abelito comenzó a soltar rimas dedicadas a sus compañeros: “Alexis fue el primero en dormirse… El Guana verde como mi Iguana… Mar siempre frente al mar…”.

Cuando iba a rimar sobre Aarón Mercury, la señal se interrumpió, lo que desató sospechas entre los fans sobre posible censura en La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que, según reportes, antes de inciar la temporada, la producción advirtió a los nuevos inquilinos que evitaran ambientes tóxicos para no perder patrocinadores.

Ante los reclamos de El Abelito, la producción de La Casa de los Famosos México 2025 parece haber tomado medidas para que el público atestiguara un conflicto.