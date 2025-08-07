Adrián Marcelo -de 35 años de edad- insulta a El Abelito por el cariño que está ganando en La Casa de los Famosos México 2025.

Y aunque el youtuber ya lo ve como ganador de la temporada, esto no evitó que se dirigiera de manera despectiva hacia su persona.

Adrián Marcelo insulta a El Abelito y otros ganadores de La Casa de los Famosos México

En redes sociales como TikTok y X (antes Twitter) están circulando videos de Adrián Marcelo hablando de La Casa de los Famosos México 2025.

Siendo en uno de ellos que el youtuber hizo referencia directa a El Abelito y su estatura.

El Abelito habla con Ninel Conde luego de que fue nominada en La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

El Abelito se ha descrito a sí mismo como una persona de talla baja.

Por desgracia, en redes sociales usuarios suelen hacer burla y hacer todo tipo de comentarios despectivos y discriminatorios.

Recientemente Adrián Marcelo se unió, no sin antes insultar a los ganadores de temporadas pasadas de La Casa de los Famosos México.

Adrián Marcelo, a su vez, hizo referencia a Wendy Guevara y Mario Bezares, de 31 y 66 años respectivamente.

Para esto, el youtuber hizo gala de comentarios transfóbicos y de burla al polémico pasado del presentador.

Adrián Marcelo remató con el influencer, haciendo toda clase de comparaciones e insultos para El Abelito.

Fans de El Abelito contra Adrián Marcelo por insultos al habitante de La Casa de los Famosos México 2025

Desde que El Abelito entró a La Casa de los Famosos México 2025 rápidamente se ganó el cariño del público y de los habitantes.

Y a pesar de que había asistido como invitado a programas de Adrián Marcelo, los fans no perdonan la forma en la que habló de él.

Por lo que, de inmediato, se lanzaron en contra del youtuber, recordándole su fracaso en la temporada pasada del reality show.

Del mismo modo, consideraron que Adrián Marcelo “no está soportando” que El Abelito tenga tanta popularidad en La Casa de los Famosos México 2025.