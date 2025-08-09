El Abelito esta aprendiendo a nadar con la ayuda de sus compañeros en La Casa de los Famosos México 2025, y así fue como inició sus clases de natación.

El Abelito, quien se ha convertido en uno de los favoritos del público decidió vencer uno de sus miedos y logró flotar en el agua.

El Abelito decidió aprender a nadar en La Casa de los Famosos México 2025 y vencer sus miedos.

En redes sociales se puede observar videos sobre las primeras clases de natación de El Abelito.

Todo inicio cuando los habitantes optaron por darse un chapuzón en la alberca, sin embargo, el único que no se divertía era El Abelito.

Sus compañeros lo animaron a meterse a la alberca, pero El Abelito confesó que no sabía nadar.

Adrián Di Monte, El Guana y Aldo Tamez de Nigris fueron los encargados de enseñarle a nadar a El Abelito.

Los famosos le ayudaron a superar su temor comenzando por enseñarle a flotar en el agua.

“Patalea, patea duro, ahí estas papi” se puede escuchar decir a Adrián Di Monte a El Abelito.

El Abelito les comentó que nada ‘como bebé’ pues se le complica sacar la cabeza del agua.

Así que sus compañeros decidieron intentar diferentes métodos para ayudarlo a nadar

“Cabeza arriba y respira por la nariz, para que no metas boca” le aconsejo Aldo Tamez de Nigris.

Al principio, mostró inquietud, pero al paso de los minutos El Abelito empezó a practicar las técnicas de nado.

El Abelito se divierte mientras aprende a nadar en La Casa de los Famosos México 2025

El Abelito dejo atrás su miedo y se diviertió mientras le enseñan a nadar en La Casa de los Famosos México 2025.

El Abelito fue la sensación de los internautas, quienes lo observaban en las cámaras del 24/7 como le enseñaban a nadar.

El influencer, salió por sus flotadores para sorprender con un gran clavado.

Posterior, sus compañeros le aplaudieron cuando Abelito consiguió mantenerse a flote sin ayuda, ya que sólo minutos antes no lograba hacerlo.