¿Por qué el público de La Casa de los Famosos México 2025 ha votado menos por el Cuarto Día que por Noche?

Tras la salida de Mariana Botas, quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 2025, Facundo y Guana tuvieron una larga charla en la que intentaron encontrar respuestas.

La plática llevó a los habitantes del Cuarto Día a descubrir algunos desaciertos y debilidades que los tienen en desventaja numérica.

La Casa de los Famosos México 2025 (Especial)

La Casa de los Famosos México 2025: Facundo y Guana intentan descubrir por qué la gente no está apoyando al cuarto Día

Facundo, de 47 años, comenzó a lanzar teorías sobre por qué un cuarto sería más querido que otro.

Su primera conjetura fue que podría deberse a los personajes que hay en cada habitación. “Si no es el cuarto, Mariana no les caía tan bien como Aarón”, agregó.

En ese sentido, Facundo dijo no creer que quienes están en Día tengan algo para caer mal, pero también dijo no estar seguro si el contenido que crean en Noche es mejor al del Cuarto Día.

Con base en ello, el Facundo dijo no entender por qué Alexis Ayala, de 60 años, se ha salvado tantas veces de ser eliminado, si es el habitante que menos da contenido.

“Es el único que le pone como el ‘uy, no ma, lo que le está diciendo”, comentó Guana, de 38 años, intentando encontrar una explicación.

Ninel Conde, actriz. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

La Casa de los Famosos México 2025: ¿Facundo y Guana descubrieron por qué Ninel Conde fue eliminada?

Sobre Ninel Conde, de 48 años, dijeron que hizo “dos, tres comentarios rudillos” que, a la hora de convertirlos en clips de video, pudieron dejarla mal parada por la falta de contexto o por no entender el humor que ella maneja.

En cuanto a Mariana Botas, dijeron que su participación en La Casa de los Famosos México 2025, si bien fue muy positiva, pues les daba consejos y les ayudaba a saber mejor cómo se desarrolla el reality show, al final su contenido no fue tan bien valorado como dentro de la casa.

Considerando todo esto, Facundo dijo estar confundido sobre cómo está decidiendo la gente a quién apoyar, si por su desempeño a nivel cuarto o por lo que ofrecen de manera individual.