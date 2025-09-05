¿Qué pasó con Dalilah Polanco? Así fue el fuerte accidente que sufrió en plena prueba de La Casa de los Famosos México 2025.

Dalilah Polanco -de 47 años de edad- tuvo que ser auxiliada por sus compañeros para que pudiera ser atendida por los médicos, pero ¿cuál es su estado de salud?

Así fue el accidente que sufrió Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025

En plena prueba por el robo de salvación, Dalilah Polanco sufrió un fuerte accidente en La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que mientras descendía por las escaleras, Dalilah Polanco sufrió una aparatosa caída que preocupó a todos los integrantes del reality.

El juego consistía en que los participantes tenían que subirse a una estructura para desde ahí lanzar unos círculos para arrojarlos desde arriba y que cayeran en una casilla y así obtener puntos.

Al parecer, Dalilah Polanco se torció el tobillo cuando intentaba bajarse de la estructura, lo que provocó que cayera sobre su brazo.

Dalilah Polanco de inmediato se quejó por el fuerte dolor que estaba sintiendo, ya que no se podía parar.

Al ver su situación, sus compañeros de ambos cuartos corrieron a auxiliarla, sin embargo Dalilah Polanco les pedía que siguieran con la prueba.

Tras ver que Dalilah Polanco se quejaba mucho del dolor que estaba sintiendo, La Jefa les pidió a los integrantes de La Casa de los Famosos México que la ayudarán para llevarla al confesionario.

Por lo que El Guana y Aldo Tamez de Nigris de inmediato la cargaron para que pudiera ser atendida.

Dalilah Polanco no solo se quejaba de su pie sino también de su brazo y es que sus compañeros señalaron que había caído muy mal.

En ese momento sus compañeros se quedaron preocupados por Dalilah Polanco, pero tuvieron que seguir la prueba para el robo de salvación.

Sin embargo, señalaron que debían tener cuidado ya que estaban muy peligroson los escalones que habían puesto.

¿Cuál es el estado de salud de Dalilah Polanco tras su fuerte accidente en La Casa de los Famosos México 2025?

En medio de la preocupación por el estado de Dalilah Polanco, fue una de las conductoras de La Casa de los Famosos México 2025 quien informó el estado de salud de la actriz.

Odalys Ramírez señaló que Dalilah Polanco se encontraba bien y que ya estaba siendo atendida por los médicos.

“Dalilah Polanco está siendo atendida en este momento, Dalilah está bien. Se los decimos a ustedes y a todo el público que nos ve” Odalys Ramírez

Los integrantes de La Casa de los Famosos México se tranquilizaron a saber que afortunadamente el accidente no había pasado a mayores y que podría seguir en la recta final.

Sin embargo, Odalys Ramírez no dio más detalles sobre qué es lo que había pasado a Dalilah Polanco.

Mientras que se había informado que Dalilah Polanco se encontraba bien, usuarios se preocuparon al ver que no regresaba a La Casa de los Famosos México.

Y es que muchos creen que incluso Dalilah Polanco tuvo que ser trasladada a un hospital para que pudiera recibir la atención adecuada.

De acuerdo con algunos usuarios, Dalilah Polanco regresó a La Casa de los Famosos México durante la madrugada de este viernes.

Sin embargo, señalaron que las cámaras censuraron su reingreso, pero algunos usuarios pudieron captar sus primeras palabras.

Ahí se puede ver que Dalilah Polanco se tomó con humor la situación pues se le escucha decir “soy la maldita lisiada”.

Famosa frase de la telenovela María la del barrio, la cual fue protagonizada por Thalía.

Algunos usuarios han señalado que Elaine Haro, Mar Contreras, El Abelito, Aaron Mercury y Aldo de Nigris se encontraban en la piscina cuando La Jefa pidió ayuda.

Y es que le habría solicitado a Aaron Mercury ir al confesionario y ayudar a Dalilah Polanco, en ese momento se le habría escuchado decir: “mañana la venganza de la maldita lisiada”.

Sus compañeros habrían querido saber cómo se encontraba, pero se reveló que solo había regresado para recoger unas de sus pertenencias y regresó al confesionario.

Usuarios reportaron que alrededor de las 3:30 de la madrugada las cámaras de Cuarto Día dejaron de transmitir.

Poco después volvieron a transmitir y algunas personas señalaron que se podía ver una muleta, por lo que creen que podría ser de Dalilah Polanco.