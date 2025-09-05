Aaron Mercury -de 24 años de edad- va por su sexta semana de competencia en La Casa de los Famosos México 2025.

Por lo que a estas alturas de la competencia se cuestiona si el público lo ve como uno de los muebles o de los habitantes más odiados.

Aaron Mercury prefiere ser el odiado de La Casa de los Famosos México 2025

Aaron Mercury tuvo un momento de reflexión en La Casa de los Famosos México 2025 y llegó a la conclusión de que prefiere ser odiado.

Esto debido a que en términos de reality show el “mueble” es aquella persona que no aporta absolutamente nada al programa.

Aaron Mercury y Aldo Tamez de Nigris (Captura de video)

Fue por este motivo que Aaron Mercury llegó a la conclusión de que preferiría ser de los habitantes odiados de la temporada.

Este miedo no es gratuito en todos los habitantes, pues desde ediciones pasadas este sentimiento queda latente.

Ya que durante y después de La Casa de los Famosos México suele quedar un estigma entre quienes fueron considerados “muebles”.

Aaron Mercury sabe esto, por lo que es entendible que haya tenido un momento de duda.

Y más al estar seis semanas en la competencia sin haber sido nominado durante la primera mitad de La Casa de los Famosos México 2025.

Aaron Mercury hace una petición si Noche roba la salvación en La Casa de los Famosos México 2025

Para mediados de la semana seis Aaron Mercury, junto con El Abelito, subió a la placa de nominados.

Horas previas al robo de la salvación el influencer le hizo una petición a sus compañeros del cuarto Noche.

Esto para que se pusieran de acuerdo de a quién de los dos salvarían de poder robar la salvación.

Y es que si bien al principio Aaron Mercury bromeó con que lo salvaran a él, al final pidió que mejor intercedieran por El Abelito.

Acto que ha sido aplaudido por los fans de La Casa de los Famosos México 2025 y del cuarto Noche.