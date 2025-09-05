Dalilah Polanco -de 53 años de edad- sufrió un accidente en La Casa de los Famosos México 2025 que le provocó una grave lesión.

Esto provocó que la actriz se ausentara de la gala del jueves 4 de septiembre, reapareciendo con muletas y una férula en el pie y en la muñeca.

Dalilah Polanco regresa a La Casa de los Famosos México 2025 tras accidente

La mañana del lunes 5 de septiembre, Dalilah Polanco reapareció con el resto de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025.

De acuerdo con la actriz, los doctores le dijeron que deberá permanecer, por lo menos, seis semanas con la férula del pie y las muletas.

Por lo que se aprecia en las primeras imágenes de su regreso en La Casa de los Famosos México 2025, Dalilah Polanco puede hacer cosas por su cuenta.

Aún así, sus compañeros se han mostrado atentos con lo que pueda llegar a necesitar.

En cuanto a su estado de salud, Dalilah Polanco se encuentra bien y estable, solo con dolor en la muñeca y pie izquierdo.

Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube | Captura de video)

Dalilah Polanco relata su accidente en La Casa de los Famosos México 2025

Una vez reintegrada en La Casa de los Famosos México 2025, Dalilah Polanco por fin pudo contar lo que pasó durante su caída.

De acuerdo con la actriz, lo primero que le sorprendió fue el hecho de estar viviendo un accidente que le provocó lesiones.

Incluso, se describe a ella misma como “un gato” que siempre cae de pie.

Sin embargo, asegura que uno de sus tacones se tuvo que haber atorado con algo al intentar bajar de la plataforma sobre la que estaba.

Recordemos que el accidente de Dalilah Polanco tuvo lugar durante una dinámica en la gala del jueves de La Casa de los Famosos México 2025.

¿Qué le pasó a Dalilah Polanco? Así fue su caída en La Casa de los Famosos México 2025

Habitantes de La Casa de los Famosos México tenían que subir por unas escaleras para poder soltar una ficha desde un tablero gigante.

Dalilah Polanco hizo su tiro y empezó a bajar, siendo de un momento a otro cuando terminó en el suelo.

Tras el fuerte golpe, todos los demás se acercaron a auxiliarla, llevándola al confesionario para que fuera atendida.