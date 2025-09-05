La Casa de los Famosos México 2025 está viviendo sus últimas horas de su sexta semana y ya se preparan para el robo de la salvación.

Este viernes 5 de septiembre, los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 se encuentran conscientes que se tendrán que despedir de uno de sus compañeros.

Caída de Dalilah Polanco une al Cuarto Noche y Cuarto Día en La Casa de los Famosos México 2025

Dalilah Polanco -de 47 años de edad- sufrió un fuerte accidente en prueba por el robo de salvación en La Casa de los Famosos México 2025.

Aunque los conductores de La Casa de los Famosos México 2025 les informaron que Dalilah Polanco se encontraba bien.

Eso no evitó que los integrantes de ambos cuartos se mostrarán preocupados por el estado de salud de Dalilah Polanco.

Y es que muchos usuarios resaltaron que la caída de Dalilah Polanco logró juntar a los cuartos luego de las tensiones que se habían vivido rumbo a la final del reality.

A través de las redes sociales, usuarios exhibieron que habían limitado las cámaras con el regreso de Dalilah Polanco.

Y es que notaron que censuraron algunas cámaras y ya solo notaron que alguien estaba acostado en la cama de Dalilah Polanco, pero no se mostró cuando se acostó.

Además de que notaron que había una muleta, por lo que creen que si se trataba de Dalilah Polanco.

¿Qué pasa en la madrugada en La Casa de los Famosos México 2025?

Usuarios exhiben las conversaciones más random en la madrugada con algunos de sus integrantes.

Y es que mientras estaban en la cocina, Elaine Haro -de 22 años de edad- confesó que ha tenido problemas estomacales a lo largo de La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que destacó que por varios días ha tenido diarrea, algo que si le ha costado trabajo.

Por su parte El Abelito -de 25 años de edad- no dudo en burlarse de una situación que había vivido en La Casa de los Famosos México 2025.

El Abelito se acordó la manera en la se veía Alexis Ayala -de 60 años de edad- de mujer y eso le causó una gran carcajada.

Por su parte Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- sorprendió con sus pensamientos sobre ir al baño.

¿Aldo Tamez de Nigris extraña a Mariana Botas en La Casa de los Famosos México 2025?

A través de las redes sociales se viralizó un de las veces que Aldo Tamez de Nigris ha mencionado a Mariana Botas -de 35 años de edad- ahora que dejó La Casa de los Famosos México 2025.

Usuarios creen que Aldo Tamez de Nigris si extraña a Mariana Botas en La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que ha sido criticada porque hablaba mucho, se volvió en un referente para Aldo Tamez de Nigris.