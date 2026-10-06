La actriz Angélica Rivera de 57 años de edad, está haciendo su serie en donde su hija Sofía Castro es quien la personifica para narrar todo sobre su vida, incluyendo su polémico matrimonio con Enrique Peña Nieto.
Las filtraciones apuntan que por primera vez, Angélica Rivera hablará sin filtros sobre el matrimonio que tuvo con Enrique Peña Nieto por 8 años.
Angélica Rivera prepara su bioserie; incluirá su matrimonio con Enrique Peña Nieto
Angélica Rivera buscaba el formato ideal para hablar sobre su vida, y pasando de un libro, se habría decidido por hacer una bioserie autorizada completamente por ella.
Según información dada por Ana María Alvarado en Sale el Sol, ‘La Gaviota’ quería escribir un libro, pero prefirió hacer una bioserie en la que su hija Sofía Castro la personificará.
Estas filtraciones dadas por la periodista apuntan a que incluso hablará de su polémico matrimonio con Enrique Peña Nieto, anécdotas como primera dama y “todo” sobre la Casa Blanca.
“Va a contar todo su romance y lo que vivió al lado de Enrique Peña Nieto como primera dama, entonces me parece que sí hablará de la Casa Blanca, de todo”.Ana María Alvarado, periodista.
Más allá de ser un proyecto, Ana María Alvarado apuntó que la bioserie de Angélica Rivera ya se está grabando, aunque aún no se tiene fecha de estreno.
Sin embargo, el que la actriz vaya a contar sobre su matrimonio con el que entonces era presidente de México, causa controversia, porque Angélica Rivera nunca ha hablado abiertamente de este tema.
Rodeando al matrimonio siempre estuvo la teoría de la unión como una estrategia política para mover masas a favor de Peña Nieto. Sumado a ello, los escándalos en lo que este se vio rodeado cuando fue presidente y la abrupta forma en que terminó tras 8 años.