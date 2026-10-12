¡Los rumores son ciertos! Angélica Rivera sí prepara su bioserie y su hija Sofía Castro será quien la personifique; el proyecto podrá ser visto en 2027 por Netflix.

De forma oficial, Netflix confirmó que arrancó el rodaje para la bioserie de Angélica Rivera, misma que se rumora hablará abiertamente de su etapa como primera dama al haber sido esposa del expresidente Enrique Peña Nieto.

Netflix confirma la bioserie de Angélica Rivera con Sofía Castro de protagonista. (@NetflixLAT )

Angélica Rivera comienza el rodaje de su bioserie producida por Netflix

La app más popular de streaming, Netflix, confirmó que entre sus próximos estrenos está la bioserie de Angélica Rivera con un año proyectado para 2027.

Netflix apuntó que el rodaje de la autobiografía de la actriz arrancó y será el mismo productor de Luis Miguel, la serie, -Pablo Cruz- el encargado de esta esperada producción.

Asimismo, se confirmó que será Sofía Castro quien personifique a su madre durante su bioserie.

Angélica Rivera confirma su bioserie en Netflix con Sofía Castro de protagonista. (@NetflixLAT )

Uno de los momentos más polémicos sobre la vida de Angélica Rivera fue su boda con Enrique Peña Nieto que la convirtió en primera dama, situación que siempre se envolvió en rumores bajo el supuesto de la creación de un romance como forma de mover masas en pro de la política del expresidente de México por el PRI.

Luego de ello, en 2018 anunciaron su separación. Sin embargo, Sofía Castro dejó ver que el comunicado público de Peña Nieto sorprendió a su madre por abrir la ventana de la relación a la opinión pública sin consultarlo con ella.

Angélica Rivera confirma su bioserie en Netflix con Sofía Castro de protagonista. (@NetflixLAT )

Sofía Castro llama “honor” interpretar a Angélica Rivera

Angélica Rivera está preparando su bioserie y será Sofía Castro quien la personifique, situación que calificó como “el más grande honor”.

La actriz compartió una fotografía junto a su madre sosteniendo la claqueta de cine, agradeciendo a la VP de Netflix Latinoamérica, Carolina Leconte, por aprobar el proyecto y elegirla como la actriz.