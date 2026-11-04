Enrique Peña Nieto, el expresidente de México y exesposo de Angélica Rivera, ya sabe de la serie biográfica de La Gaviota en donde probablemente se hable de su matrimonio.

Paulina Peña Pretelini, hija de Peña Nieto, confirmó que están en la espera de que la serie biográfica de Angélica Rivera se estrene. Sin embargo, dejó ver que sabe de algunos detalles que aún no puede compartir públicamente.

Enrique Peña Nieto sabe que Angélica Rivera prepara serie biográfica donde hablará de él

Angélica Rivera dio a conocer que estrenará en 2027 en Netflix su serie biográfica y aunque aún no existe un tráiler en donde se pueda saber si hablará de Enrique Peña Nieto, al ser un hecho trascendente en su vida, se intuye que le dedicará varios minutos en su producción.

Según filtraciones, La Gaviota sí hablará abiertamente de su matrimonio con Enrique Peña Nieto, pero sobre todo enfocada en su vida como primera dama quedando expuesta al escrutinio público.

Por otra parte, se cree que será mediante esta serie biográfica que Angélica Rivera desmienta o afirme hechos como violencia en su matrimonio, infidelidades y otros detalles de su vida junto al expresidente de México.

Ante ello, Paulina Peña Pretilini fue cuestionada por la prensa y en declaraciones mostradas por El Gordo y La Flaca, confirmó que Enrique Peña Nieto sabe de la serie biográfica de su ex.

“Si sí, ya sabe [Enrique Peña Nieto], ya estamos todos [enterados]”. Paulina Peña Pretilini, hija de Enrique Peña Nieto.

Aunque la hija de Enrique Peña Nieto fue cuestionada sobre el uso de su nombre y el de su papá en la serie biográfica, se respaldó diciendo “sabrán ellos”, en referencia a la producción.

Por otra parte, Pretilini explicó que según lo que sabe será una serie estilo la de Juan Gabriel, dejando ver que conoce detalles, pero mismos que aún no puede compartir, “espérenla”, mencionó.

Rechazan existencia de una fiesta en Los Pinos con Enrique Peña Nieto que terminara mal

De entre los rumores que rodean la permanencia de Enrique Peña Nieto y su matrimonio con Angélica Rivera en Los Pinos, fueron fiestas exclusivas que permitieron a sus hijas y que, algunas, terminaron fuera de control.

Ante ello, Paulina Peña Pretilini fue cuestionada y tras escuchar atenta los rumores, rió y aseguró “eso es mentira, completamente mentira”.