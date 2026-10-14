Laura Zapata criticó públicamente la gestión de Angélica Rivera como Primera Dama de México, coincidiendo con el reciente anuncio de la bioserie sobre la vida de esta última.

Durante una entrevista con los medios, Laura Zapata expresó su descontento porque, a su juicio, Angélica Rivera ignoró y desatendió al gremio actoral al que ambas pertenecen durante su estancia en la residencia oficial de Los Pinos entre 2012 y 2018.

No, yo estoy liberada, yo estoy liberada, pero no me quiero meter en Honduras ni en camisa de 12 varas. Considero que en el ejercicio que ella tuvo como primera dama, fue una primera dama que hizo omisiones en referencia al gremio al cual pertenecía. Laura Zapata

Aunque en un principio intentó evitar la controversia por temor a que sus declaraciones fueran tergiversadas, la villana de melodramas enfatizó que quienes alcanzan posiciones de poder deberían respaldar a sus colegas.

Angélica Rivera confirma su bioserie en Netflix con Sofía Castro de protagonista. (@NetflixLAT )

Ante el anuncio de la bioserie de Angélica Rivera, Laura Zapata criticó su paso como Primera Dama

Tras el anuncio de la bioserie producida para Netflix sobre la vida de Angélica Rivera, Laura Zapata reaccionó con distanciamiento, precaución y renovados reproches hacia su desempeño público.

Al ser cuestionada sobre el proyecto que relatará la transición de Rivera de la televisión a la política, Laura mostró desinterés en la serie argumentando que no conoce a la actriz en el plano personal.

Inicialmente, Laura Zapata evitó dar una postura profunda para prevenir malentendidos con la prensa.

Para después afirmar que durante su etapa en Los Pinos, Angélica Rivera cometió graves omisiones respecto al gremio al que pertenecía, argumentando que cualquier persona en una posición de poder debe trabajar en beneficio de sus propios colegas.

Entonces, pues mejor prefiero no opinar porque mi opinión es que cuando una persona que forma parte de un conjunto, de un grupo, como los actores, entonces pues tendrías que trabajar a favor de los actores. Laura Zapata

Laura Zapata (Agencia México)

Cabe recordar que la bioserie de Angélica Rivera marca su regreso al centro de la conversación mediática, ofreciendo su propia versión sobre los desafíos que enfrentó durante su matrimonio con el expresidente Enrique Peña Nieto.

Laura Zapata ya había criticado a Angélica Rivera

La relación entre Laura Zapata y Angélica Rivera ha sido históricamente distante, tensa y caracterizada por continuos enfrentamientos y severas críticas mediáticas.

La tensión entre ambas se remonta a varios años atrás; durante la campaña electoral de 2012, Zapata causó controversia pública al afirmar en redes sociales que el entonces candidato Enrique Peña Nieto había agredido físicamente a Rivera y que esta había sido hospitalizada en secreto.

En el terreno profesional, ante los rumores de que Angélica Rivera interpretaría a la emblemática villana Catalina Creel en el remake de Cuna de Lobos, Zapata se opuso rotundamente argumentando, que carecía de “temple de actriz” y del “peso escénico” necesarios.

En el reality show Secretos de Villanas, Laura Zapata arremetió duramente contra Angélica Rivera calificándola como “una vergüenza para los actores”.

Sostuvo que defraudó las expectativas del gremio artístico al no utilizar su posición política para apoyarlos, priorizando en cambio sus intereses económicos personales y la compra de la Casa Blanca.