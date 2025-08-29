A 6 años de haberse divorciado del expresidente Enrique Peña Nieto, ¿cómo está el corazón de Angélica Rivera tras su larga soltería?

La actriz de 56 años de edad se encuentra promocionando su próximo regreso a la televisión abierta con la teleserie ‘Con la misma mirada’, refrito de la telenovela ‘Mirada de Mujer’.

En entrevista para People en Español, Angélica Rivera habló de su situación sentimental y también de qué la convenció de regresar a la televisión, tras 18 años alejada del ojo público.

Angélica Rivera (@angelicariverahoficial / Instagram )

Tras rumores de romance con Diego Klein, Angélica Rivera revela los 3 motivos de su felicidad

¿Cómo está el corazón de Angélica Rivera tras su divorcio de Enrique Peña Nieto y los recientes rumores de un supuesto romance con Diego Klein, de 36 años de edad.

“Está feliz”, afirmó la actriz, aunque destacó que esa felicidad se la debe no a una pareja, sino a que se siente feliz consigo misma y a sus hijas.

“Lo más importante para mí es estar bien feliz conmigo misma, estar con mis hijas, verlas crecer, ver cómo van cumpliendo sus sueños”, comentó.

Angélica Rivera y Diego Klein (Instagram diegokleinfranco / Instagram diegokleinfranco)

Angélica Rivera vuelve a la televisión abierta con la serie ‘Con la Misma Mirada’

Fue en 2007 cuando se transmitió en televisión abierta ‘Destilando Amor’, última telenovela de Angélica Rivera antes de su boda con Enrique Peña Nieto.

A 18 años de distancia, la ex Primera Dama de México volverá a la televisión abierta con dos temporadas de la serie ‘Con esa misma mirada’.

El drama llegará a las pantallas a partir del mes de septiembre, en horario estelar, por Univisión.

¿Cómo se convenció Angélica Rivera de volver a la televisión tras una ausencia de casi 20 años?

La actriz dijo deberselo a su hija Sofía Castro, quien al enterarse de que le habían ofrecido el personaje que en su momento interpretó Angélica Aragón, le dijo que no habí

a mejor personaje para regresar que ese.

“Sofi me apoyó, me dio seguridad”, señaló Angélica Rivera, quien a su vez destacó el gran equipo que hizo con sus coprotagonistas, Iván Sánchez, de 50 años, y Dieglo Klein, con quienes dijo haber formado vínculos tan fuertes que se convirtieron en “una gran familia fuera del set”.