A más de un año de su regreso a la televisión, Angélica Rivera estaría trabajando en su próximo proyecto, el cual giraría alrededor de su vida e involucraría a Enrique Peña Nieto.

Ana María Alvarado reveló en el programa Sale el Sol, que la actriz prepara un proyecto televisivo autobiográfico, posiblemente acompañado de un libro.

Angélica Rivera prepara un libro autobiográfico

Ana María Alvarado dejó entrever que existe la posibilidad de que Angélica Rivera lance su libro autobiográfico, el cual complementaría la serie sobre su vida que ya está en desarrollo.

Angélica Rivera, actriz. (Agencia México)

No es la primera vez que se habla de la realización de un libro de Angélica Rivera escrito por ella.

A finales de 2018, trascendió que la exprimera dama de México, de esta forma, hablaría de su etapa en Los Pinos y, por supuesto, de su matrimonio con Enrique Peña Nieto.

En 2024 revivió el rumor, el cual no se ha concretado hasta la fecha.

¿Biografía de Angélica Rivera incluirá a Enrique Peña Nieto?

Según reportes de distintos medios, la bioserie de Angélica Rivera abordará sin filtros pasajes de su vida personal, incluyendo su etapa como primera dama, del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018.

Así como retratará un poco lo que fue su matrimonio, de poco más de 8 años, con Enrique Peña Nieto.

Esto aún cuando, en múltiples ocasiones, la actriz ha evitado dar declaraciones sobre su exesposo y los escándalos políticos que protagonizó en el pasado.