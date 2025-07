Así explotó Angélica Rivera -de 55 años de edad- contra reporteros que le preguntaron “estupideces” de Enrique Peña Nieto a más de seis años que anunciaron su separación.

En 2019 Enrique Peña Nieto -de 59 años de edad- compartió un comunicado en el que confirmó su separación de Angélica Rivera luego de más de diez años juntos.

Tras varios años alejada de los foros, Angélica Rivera se ha mostrado muy feliz luego de que regresó a la pantalla al protagonizar ‘Con esa misma mirada’.

Sin embargo, Angélica Rivera explotó contra los reporteros que le preguntaron “estupideces” de Enrique Peña Nieto y así quedó exhibido en un video de YouTube.

Y es que Angélica Rivera fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por lo que los reporteros no dudaron en acercarse a ella para obtener algunas declaraciones.

Sin querer brindar muchos detalles, Angélica Rivera se mostró dispuesta a responder los cuestionamientos de los reporteros hasta que le preguntaron por Enrique Peña Nieto.

Un reportero le pidió su opinión sobre las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta su expareja Enrique Peña Nieto y que lo mantiene en el ojo del huracán.

Visiblemente molesta, Angélica Rivera dejó en claro que no iba a opinar sobre el tema.

“No mi amor, no tengo nada que comentarte”

Ante la insistencia de la prensa por conocer su opinión, Angélica Rivera explotó y dejó en claro que no respondería “estupideces” de Enrique Peña Nieto.

Angélica Rivera dejó en claro que no hablaría de otra persona y menos de su expareja Enrique Peña Nieto.

“Porque estoy en mi derecho de no comentar a la estupidez, a veces preguntan estupideces. No me corresponde a mí hablar de nadie”

Angélica Rivera