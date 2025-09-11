La cena de nominados en La Casa de los Famosos México 2025 tuvo varios momentos de confrontación y tensión.

Uno de los más significativos fue en el que Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- le dice a Shiky que lo quiere fuera de la competencia.

Shiky se desespera con Aldo Tamez de Nigris por La Casa de los Famosos México

La noche del miércoles 10 de septiembre los habitantes pasaron de la gala a la cena que La Jefa prepara para todos sus nominados.

Espacio en el que, como parte de una dinámica, los nominados tenían que decir a quién de los presentes no merece llegar a la final .

La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube | Captura de video)

Cuando fue el turno de Aldo Tamez de Nigris, no lo pensó mucho para decir que quiere fuera a Shiky -de 53 años de edad- y al resto del cuarto Día.

Sin embargo, este último se desesperó con el influencer, alegándole que no estaba siendo conciso con lo que quería decir.

“Estás dando muchas vueltas, Aldo, tienes que decir por qué”, interrumpió Shiky a sus rival de cuarto.

Aldo Tamez de Nigriws quiso continuar, hablando de cómo el juego en equipo es importante y quiere que todo cuarto Noche esté en la final.

Pero era evidente que para este punto el influencer ya se había puesto nervioso por las constantes interrupciones de su contraparte.

Estas palabras para Shiky le causaron más desesperación, pues comentó que, más que motivos, parecía una campaña a favor de Noche.

Aldo Tamez de Nigris no dejó pasar la oportunidad y en ese momento se dirigió al público para pedirles que votaran por todo su cuarto.

Shiky del cuarto Día en desventaja junto a su equipo en La Casa de los Famosos México 2025

Fue a partir de la semana siete en La Casa de los Famosos México que se hizo evidente la desventaja que existía en cuarto Día.

Con solo tres habitantes en pie, dos de ellos se encuentran en la placa de nominados con la que terminará la séptima semana de competencia.

Esta situación ha generado tensión entre Shiky y el resto de su equipo, pues han sido testigos de cómo día va desapareciendo semana a semana.