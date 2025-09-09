Yetus Prime acaba de terminar con la ilusión de los creadores detrás del shippeo entre Aldo de Nigris y Aaron Mercury, actuales habitantes de La Casa de los Famosos México 2025, muestra video en YouTube.

Verás, Yetus Prime, quien dejó atrás sus problemas con Aldo de Nigris, ahora que éste se encuentra en La Casa de los Famosos México 2025, no cree que el atleta se siente atraído por Aaron Mercury.

La razón es simple: al atleta, de 26 años, quien es uno de los habitantes más populares dentro de La Casa de los Famosos México 2025, no le gustan los hombres.

”Yo no creo que le guste”: Yetus Prime mata shippeo de Aldo de Nigris con Aaron Mercury en La Casa de los Famosos México 2025 en YouTube

A través de un video de YouTube de El Fernan, Yetus Prime asegura que no hay nada amoroso entre Aldo de Nigris con su compañero de La Casa de los Famosos México 2025, Aaron Mercury.

"Yo lo conozco muy bien y nunca lo he visto en absoluto como una persona gay", dice Yetus Prime sobre el shippeo entre Aldo de Nigris y Aaron Mercury que la audiencia de La Casa de los Famosos México 2025 se inventó.

Y tras asegurar que la relación está muy lejana a convertirse en un romance, Yetus Prime, de 27 años, asegura que si llega a pasar, apoyará al integrante del cuarto noche.

"Si sí, hay que apoyarlo, pero yo no creo que le guste" Yetus Prime

Mariana Botas nunca le gustó a Aldo de Nigris: Yetus Prime

Yetus Prime no solo le rompió el corazón a los creadores del shippeo con Aaron Mercury, de 24 años, también a los fans de Mariana Botas e incluso a los conductores de La Casa de los Famosos México 2025, pues asegura que ésta no es del gusto de Aldo de Nigris.

Mientras que los amigos de Mariana Botas, de 35 años, dieron por hecho que Aldo de Nigris se enamoró de la conductora dentro del reality que concluirá en tres semanas, incluso la propia lo pensó, Yetus Prime dice lo contrario.

El amigo del habitante de La Casa de los Famosos México 2025, indica que Mariana Botas no es del gusto de Aldo de Nigris ya que a éste le gustan las mujeres extravagantes.

"La realidad es que nunca le gustó Mariana, o sea, la raza es la que hace sus ships, esas mamadas. Si no te gusta no es de que te la vas agarrar... No es su tipo. MMM, un poquito mas extravagantes, es lo que le gusta" Yetus Prime

Mariana Botas con la sudadera de Aldo Tamez de Nigris (Captura de video)

Y reitera: