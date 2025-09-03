La fiebre por La Casa de los Famosos México 2025 va en aumento y Poncho De Nigris está listo para volver a aprovecharla a su favor.

Gracias al influencer, el cuarto Noche ya tiene su canción titulada Noche Viral, una explosiva colaboración que ya causa revuelo.

Poncho de Nigris, Yetus Prime, Marcela Mistral y Los Tuexi se unieron para lanzar en YouTube la canción que engrandece el juego del cuarto Noche. ¿Ya la escuchaste?

Noche Viral: Letra de la canción del cuarto Noche en YouTube con Poncho de Nigris (Especial)

Canción del Cuarto Noche: Letra y video en YouTube

La letra de la canción Noche Viral está cargada de frases poderosas, con guiños a los integrantes del cuarto y sus estrategias para ganar La Casa de los Famosos México 2025.

A continuación la puedes leer completa:

Se les vino la noche

Y el día se terminó

Y si me miran aullarle a la luna, compréndanlo

Se les vino la noche

Y el día se terminó

Y si me miran aullarle a la luna, compréndanlo

Les cae la noche y ni se enteran

Somos el equipo que los defiende aquí afuera

Aunque todos quieran, no aceptamos a cualquiera

Esto es como el fútbol, aquí no importa la playera

Todo el que es de esta manada sale a aullar en luna llena

La reina de la noche, pese a quien le pese

Nunca intentó encajar donde no pertenece

… mariposa, muy gracioso les parece

Por las noches se hace grande, por las noches el mar crece

No es que se quede dormido, tampoco es que sea más lento

Meditando lo que pasa, descifra los movimientos

Si es domingo es día de caza, pues este león anda hambriento

Es su posición, no miento, el rey del posicionamiento

Pa’ todo aquel que lo quiso enterrar

Pa’ los que juraron que su carrera iba a terminar

Todos saben que el mercurio no es fácil manipular

Este va pa’ la final y se la tienen que tragar

Se les vino la noche

Y el día se terminó

Y si me miran aullarle a la luna, compréndanlo

Se les vino la noche

Y el día se terminó

Y si me miran aullarle a la luna, compréndanlo

Tira su placa y se destaca

Es el compa Abeito, Zacatecas está en la casa

Y sin en el día me ‘agüito’ con su risa se me pasa

Y pa’ la Kings y ‘La Sierra’ y toda mi raza y rásquele, compa, solo raca, taca, ta

No se olvide en la casa sin el, que se sorpresa cuando lo mire

Cada que el compa se despierte, la risa revienta y todos lo quieren ver

Y aquí el que se atreva a retarlo en el ruedo

Que tenga seguro que con Abelito, hay miedo

A ver a ver a ver no no no no

Sí, compadre

Si hay que hablar de ‘Aldito’

Ese tengo que ser yo

El viejo lobo de mar, realidad y mito

El showman más viral cada que transmito

Podría decirles mucho del ‘Aldito’

Pero quiero agradecer el amor pa’ mi sobrinito

Y todos a la final, porque equipo solo hay uno

Y el otro quiere atacar, pero no conecta ninguno

Ya sabemos bien qué hacer, vamos fuerte y vamos duro

La estrategia está muy clara y se llama uno por uno

Es guapo, el vato

Mamado y educado

De varo, no avaro

Y siempre huele caro

Culito parado

Bien rostro y de ojo claro

No estoy hablando de mí, estoy hablando de ‘Aldo’

Son realidades sabidas, tío Poncho

La familia nunca se abandona

Las pompas bien paradas

¡Y brutalidad!

Se les vino la noche

Y el día se terminó

Y si me miran aullarle a la luna, compréndanlo

Se les vino la noche

Y el día se terminó

Y si me miran aullarle a la luna, compréndanlo

Y los lobos salen en la noche a cazar

Cuidado, que les llegó la oscuridad

Esto dice la estrofa dedicada a Aldo Tamez De Nigris, cantada por Poncho y Yetus Prime

La estrofa más comentada de Noche Viral es la que Poncho de Nigris y Yetus Prime dedican a Aldo, su sobrino y excompañero de podcast.

Y es que, marca la reconciliación de Poncho de Nigris y Yetus Prime, quienes se pelearon hace unos meses por el podcast “Jalando Fierro”.

En la estrofa dedicada a Aldo Tamez De Nigris, Poncho canta: “Es guapo el vato, mamado y educado… no estoy hablando de mí, estoy hablando de Aldo”.

Luego, se escucha a Yetus Prime cantar: “Son realidades sabidas, tio Poncho. La familia nunca se abandona. Las pompas bien paradas. ¡Y brutalidad!“.