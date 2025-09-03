La fiebre por La Casa de los Famosos México 2025 va en aumento y Poncho De Nigris está listo para volver a aprovecharla a su favor.
Gracias al influencer, el cuarto Noche ya tiene su canción titulada Noche Viral, una explosiva colaboración que ya causa revuelo.
Poncho de Nigris, Yetus Prime, Marcela Mistral y Los Tuexi se unieron para lanzar en YouTube la canción que engrandece el juego del cuarto Noche. ¿Ya la escuchaste?
Canción del Cuarto Noche: Letra y video en YouTube
La letra de la canción Noche Viral está cargada de frases poderosas, con guiños a los integrantes del cuarto y sus estrategias para ganar La Casa de los Famosos México 2025.
A continuación la puedes leer completa:
Se les vino la noche
Y el día se terminó
Y si me miran aullarle a la luna, compréndanlo
Se les vino la noche
Y el día se terminó
Y si me miran aullarle a la luna, compréndanlo
Les cae la noche y ni se enteran
Somos el equipo que los defiende aquí afuera
Aunque todos quieran, no aceptamos a cualquiera
Esto es como el fútbol, aquí no importa la playera
Todo el que es de esta manada sale a aullar en luna llena
La reina de la noche, pese a quien le pese
Nunca intentó encajar donde no pertenece
… mariposa, muy gracioso les parece
Por las noches se hace grande, por las noches el mar crece
No es que se quede dormido, tampoco es que sea más lento
Meditando lo que pasa, descifra los movimientos
Si es domingo es día de caza, pues este león anda hambriento
Es su posición, no miento, el rey del posicionamiento
Pa’ todo aquel que lo quiso enterrar
Pa’ los que juraron que su carrera iba a terminar
Todos saben que el mercurio no es fácil manipular
Este va pa’ la final y se la tienen que tragar
Se les vino la noche
Y el día se terminó
Y si me miran aullarle a la luna, compréndanlo
Se les vino la noche
Y el día se terminó
Y si me miran aullarle a la luna, compréndanlo
Tira su placa y se destaca
Es el compa Abeito, Zacatecas está en la casa
Y sin en el día me ‘agüito’ con su risa se me pasa
Y pa’ la Kings y ‘La Sierra’ y toda mi raza y rásquele, compa, solo raca, taca, ta
No se olvide en la casa sin el, que se sorpresa cuando lo mire
Cada que el compa se despierte, la risa revienta y todos lo quieren ver
Y aquí el que se atreva a retarlo en el ruedo
Que tenga seguro que con Abelito, hay miedo
A ver a ver a ver no no no no
Sí, compadre
Si hay que hablar de ‘Aldito’
Ese tengo que ser yo
El viejo lobo de mar, realidad y mito
El showman más viral cada que transmito
Podría decirles mucho del ‘Aldito’
Pero quiero agradecer el amor pa’ mi sobrinito
Y todos a la final, porque equipo solo hay uno
Y el otro quiere atacar, pero no conecta ninguno
Ya sabemos bien qué hacer, vamos fuerte y vamos duro
La estrategia está muy clara y se llama uno por uno
Es guapo, el vato
Mamado y educado
De varo, no avaro
Y siempre huele caro
Culito parado
Bien rostro y de ojo claro
No estoy hablando de mí, estoy hablando de ‘Aldo’
Son realidades sabidas, tío Poncho
La familia nunca se abandona
Las pompas bien paradas
¡Y brutalidad!
Se les vino la noche
Y el día se terminó
Y si me miran aullarle a la luna, compréndanlo
Se les vino la noche
Y el día se terminó
Y si me miran aullarle a la luna, compréndanlo
Y los lobos salen en la noche a cazar
Cuidado, que les llegó la oscuridad
Esto dice la estrofa dedicada a Aldo Tamez De Nigris, cantada por Poncho y Yetus Prime
La estrofa más comentada de Noche Viral es la que Poncho de Nigris y Yetus Prime dedican a Aldo, su sobrino y excompañero de podcast.
Y es que, marca la reconciliación de Poncho de Nigris y Yetus Prime, quienes se pelearon hace unos meses por el podcast “Jalando Fierro”.
En la estrofa dedicada a Aldo Tamez De Nigris, Poncho canta: “Es guapo el vato, mamado y educado… no estoy hablando de mí, estoy hablando de Aldo”.
Luego, se escucha a Yetus Prime cantar: “Son realidades sabidas, tio Poncho. La familia nunca se abandona. Las pompas bien paradas. ¡Y brutalidad!“.