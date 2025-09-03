Denisse Guerrero ya se enteró que Aldo Tamez de Nigris, actual habitante de La Casa de los Famosos México 2025, es fan de Belanova.

Inevitablemente, esto ha provocado que los fans de Aldo Tamez de Nigris e incluso los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025, revivan canciones de Belanova, lo que Denisse Guerrero agradece.

Por lo que vía TikTok, la cantante expresa su apoyo al atleta, de 26 años.

Denisse Guerrero, vocalista de Belanova, apoya a Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025

"Camino por la ciudad mirando al cielo. La lluvia me hace pensar que tú estás lejos", canta Denisse Guerrero en el video con el que expresa su apoyo a Aldo Tamez de Nigris, en La Casa de los Famosos México 2025.

Éste se grabó cerca del Ángel de la Independencia de la Ciudad de México.

Denisse Guerrero luce un colorido abrigo, aunque en ningún momento menciona al habitante de La Casa de los Famosos México 2025, Aldo Tamez de Nigris, la vocalista de Belanova, se asegura de etiquetarlo.

“Pongan Belanova...y a bailar #Lomecancitos @AldoTDeNigris #ponganbelanova #belanova #lacasadelosfamosos”, cita la cantante, de 45 años, en la red social.

Piden que Belanova ingrese a La Casa de los Famosos México 2025

Gracias a Aldo Tamez de Nigris, habitante de La Casa de los Famosos México 2025, los éxitos de Belanova están reviviendo y las nuevas generaciones hoy saben quién es Denisse Guerrero.

La fama de Belanova vuelve a tomar fuerza, tan es así que fans de Aldo Tamez de Nigris le está pidiendo a producción de La Casa de los Famosos México 2025 que invite a la agrupación liderada por Denisse Guerrero.

“El viernes en la fiesta, él dijo: pongan Belanova”, “Manifestado que entre Belanova a cantar en vivo”, “Aldito se pondrá feliz, pero bien feliz”,

“Voy a apoyar a Aldo para que llegue a la final y solo por eso le lleven a Belanova”, “Llévenle a Belanova un viernes de fiesta”,

“Contrata de modelo a Aldo para el video de tu próximo sencillo”, se lee entre los comentarios del TikTok publicado por Denisse Guerrero.

Cabe mencionar que en pasadas temporadas del reality show de Televisa-Univisión, producción sí ha invitado a agrupaciones que suelen ser las favoritas de los finalistas.