Aaron Mercury -de 24 años de edad- y Aldo Tamez de Nigris, se convirtieron en el shippeo favorito de La Casa de los Famosos México 2025.

Aunque un poco presionado por los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025, Aldo Tamez de Nigris estuvo cerca de decirle “te amo” a Aaron Mercury.

Aldo Tamez de Nigris no logró decirle “te amo” a Aaron Mercury en La Casa de los Famosos México 2025

En una reunión del cuarto noche de La Casa de los Famosos México 2025, Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- aprendió la importancia de decir un “te amo”.

Alexis Ayala, de 60 años de edad, le hizo ver a Aldo Tamez de Nigris que demostrar cariño con acciones no basta, por lo que es importante decirlo.

Aldo Tamez de Nigris, integrante de La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

En este contexto, instó a expresarle amor a Aaron Mercury con palabras.

“Quiero mucho a Aaron ¡No! Amas a Aaron, ó sea, uno ama a sus amigos, uno ama a su pareja”, dijo Alexis Ayala y sus compañeros de cuarto lo apoyaron.

“Dilo, díselo. ‘Te amo Aarón’”, agregó Mar Contreras, pero la petición tan directa cohibió a Aldo Tamez de Nigris, quien miraba nerviosamente a Aaron Mercury.

“Los amo”, finalmente dijo Aldo Tamez de Nigris, por los que sus compañeros del reality, al que le quedan 4 semanas, aplaudieron su esfuerzo.

Me da ternura Aldito porque tristemente en su casa nunca le dicen "te amo" y él tampoco se los dice.



Incluso le da pena decirle "te amo" a Aaron y por eso habla en plural. 😭💕✨️#LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/e5aNW7fzZV — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) September 4, 2025

A mamá de Aaron Mercury no le desagrada el shippeo con Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025

Audiencia de La Casa de los Famosos México 2025 quiere ver romance, por lo que ya crearon un shippeo entre Aaron Mercury y Aldo Tamez de Nigris.

Romance al que la mamá de Aaron Mercury no se opone; al contrario, le parece lindo y divertido que se cree contenido acerca de ese “bromance”.

Es importante aclarar que Aaron Mercury y Aldo Tamez de Nigris en ningún momento han confesado sentir mutua atracción física .

Además de que ambos han sido vinculados amorosamente con Elaine Haro, con quien tampoco han mostrado verdaderas intenciones de iniciar un romance.