Este miércoles 24 de septiembre tendrá lugar la última gala de eliminación en La casa de los Famosos México 2025.

Los siete habitantes que quedan en pie están a nada de la gran final, pero este domingo uno más será eliminado inevitablemente.

Mar Contreras: primera finalista de La Casa de los Famosos México 2025

El lunes 22 de septiembre se llevó a cabo una dinámica con la que se determinó a la primera finalista de esta temporada.

Como en ediciones pasadas de La Casa de los Famosos México, el reto, más que de estrategia o destreza, fue de azar.

Los habitantes debían ir en busca de algunos cofres escondidos. Si en el interior no había un catálogo del patrocinador, quedaban eliminados de la siguiente ronda.

De esta manera iban quedando fuera de la dinámica, por lo que las posibilidades se iban reduciendo a pocos participantes.

El término de La Casa de los Famosos México 2025 está cada vez más cerca, por lo que la lista con los cinco nominados de la temporada comienza a escribirse.

Al final de la noche la posibilidad de asegurar un pase a la final de la competencia quedó entre Alexis Ayala y Mar Contreras.

Siendo esta última quien encontró el ticket dorado dentro de su cofre, asegurando así su llegada a la gran final de La Casa de los Famosos México 2025.

Por lo que no puede nominada en la gala de hoy, dejando a seis habitantes expuestos a subir a la última placa de nominados de la temporada.

¿Cuándo es la gran final de La Casa de los Famosos México 2025?

La tercera edición de La Casa de los Famosos México 2025 comenzó con un total de 15 habitantes.

Al final de la temporada solo cinco de ellos se convertirán en finalistas, pero solo uno podrá coronarse como el ganador.

La Casa de los Famosos México 2025 durará un total de 10 semanas, por lo que la gran final está programada para el domingo 5 de octubre.