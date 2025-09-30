La salida de Aaron Mercury de La Casa de los Famosos México 2025 inspiró una nueva canción de Los Tuexi.

El dúo se ha convertido en el artista no oficial del programa al lanzar canciones en torno a los habitantes durante las tres ediciones.

“Tiraera Viral” de Los Tuexi: Letra por la eliminación de Aaron Mercury

Esta es la letra completa de “Tiraera Viral”, canción sobre el ‘fraude’ contra Aaron Mercury en La Casa de los Famosos México 2025:

Y crees que no nos dimos cuenta

Pero acá afuera no compran la película que cuentas

Y huele a fraude, no dan las cuentas

Es el 2025, no estamos en los 90s

Y antes lo disimulabas, pero ahora fue con descaro

Esta vez exageraste con la farsa que montaron

Todos vimos que tu gente se quedaba viendo raro

Te perdiste en el juego

Y por hacer lo que hiciste estás jugando con fuego

Y no te importa lo que la gente queremos

Nunca habrá un fandom más grande

Que el tamaño de tu ego

Y también nos dimos cuenta que no tienen corazón

Manipulando preguntas lo atacaron sin razón

Pisaron, lo usaron y lo maltrataron

Y aunque no diga su nombre sé que todos me capt-aaron

Dime de qué sirve votar si me van a salir con una ma...

Y aunque nos quieran separar

Juntos vamos a estar como una manada

Y todo lo manipulas

Pues me quieres imponer a la gente que tú eliges

Pretendes que yo también

El cariño no está en venta

Y lo tienes que entender

A nosotros no nos dicen a quién vamos a querer

Y hoy soy de Noche, antes fui Mar y Team Infierno

Y por todas esas glorias mi agradecimiento eterno

En días me voy de esta casa

Me alejaré por un tiempo

Voy a vivir a La Granja

Y si me gusta, no vuelvo

Dime de qué sirve votar si me van a salir con una ma...

Y aunque nos quieran separar

Juntos vamos a estar como una manada

¿Por qué hubo ‘fraude’ en La Casa de los Famosos México 2025? Fans reclaman la salida de Aaron Mercury

El domingo 28 de septiembre, en la última gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025, se dio la salida de Aaron Mercury.

En las primeras semanas del reality, el influencer se perfilaba a ser parte de los finalistas.

Aaron Mercury también libró varias eliminaciones gracias a los votos del público, por lo que muchos lo veían hasta como ganador de la temporada.

Motivo por el que su salida enfureció a millones de fans, quienes iniciaron un complot contra la producción del programa.

De acuerdo con lo que se dice en redes y en la canción de Los Tuexi, Aaron Mercury cuestionó en más de una ocasión a la producción.

Lo que supuestamente no agradó a los altos mandos, quienes habrían ordenado la salida del influencer.