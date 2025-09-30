La salida de Aaron Mercury de La Casa de los Famosos México 2025 inspiró una nueva canción de Los Tuexi.
El dúo se ha convertido en el artista no oficial del programa al lanzar canciones en torno a los habitantes durante las tres ediciones.
“Tiraera Viral” de Los Tuexi: Letra por la eliminación de Aaron Mercury
Esta es la letra completa de “Tiraera Viral”, canción sobre el ‘fraude’ contra Aaron Mercury en La Casa de los Famosos México 2025:
Y crees que no nos dimos cuenta
Pero acá afuera no compran la película que cuentas
Y huele a fraude, no dan las cuentas
Es el 2025, no estamos en los 90s
Y antes lo disimulabas, pero ahora fue con descaro
Esta vez exageraste con la farsa que montaron
Todos vimos que tu gente se quedaba viendo raro
Te perdiste en el juego
Y por hacer lo que hiciste estás jugando con fuego
Y no te importa lo que la gente queremos
Nunca habrá un fandom más grande
Que el tamaño de tu ego
Y también nos dimos cuenta que no tienen corazón
Manipulando preguntas lo atacaron sin razón
Pisaron, lo usaron y lo maltrataron
Y aunque no diga su nombre sé que todos me capt-aaron
Dime de qué sirve votar si me van a salir con una ma...
Y aunque nos quieran separar
Juntos vamos a estar como una manada
Y todo lo manipulas
Pues me quieres imponer a la gente que tú eliges
Pretendes que yo también
El cariño no está en venta
Y lo tienes que entender
A nosotros no nos dicen a quién vamos a querer
Y hoy soy de Noche, antes fui Mar y Team Infierno
Y por todas esas glorias mi agradecimiento eterno
En días me voy de esta casa
Me alejaré por un tiempo
Voy a vivir a La Granja
Y si me gusta, no vuelvo
Dime de qué sirve votar si me van a salir con una ma...
Y aunque nos quieran separar
Juntos vamos a estar como una manada
¿Por qué hubo ‘fraude’ en La Casa de los Famosos México 2025? Fans reclaman la salida de Aaron Mercury
El domingo 28 de septiembre, en la última gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025, se dio la salida de Aaron Mercury.
En las primeras semanas del reality, el influencer se perfilaba a ser parte de los finalistas.
Aaron Mercury también libró varias eliminaciones gracias a los votos del público, por lo que muchos lo veían hasta como ganador de la temporada.
Motivo por el que su salida enfureció a millones de fans, quienes iniciaron un complot contra la producción del programa.
De acuerdo con lo que se dice en redes y en la canción de Los Tuexi, Aaron Mercury cuestionó en más de una ocasión a la producción.
Lo que supuestamente no agradó a los altos mandos, quienes habrían ordenado la salida del influencer.