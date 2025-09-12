Te decimos quiénes son los grupos y artistas invitados a los 5 conciertos de Zoé en el Estadio GNP Seguros.

Zoé compartió los detalles de sus próximos conciertos en la Ciudad de México a través de su cuenta oficial en Instagram.

Zoé (Zoé 'X' @zoetheband)

¿Quiénes son los grupos y artistas invitados a los conciertos de Zoé en el Estadio GNP Seguros?

Estos son los grupos y artistas invitados a los 5 conciertos de Zoé en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México:

27 de septiembre de 2025: Hello Seahorse! 28 de septiembre de 2025: Porter 1 de octubre de 2025: Rey Pila 2 de octubre de 2025: Usted Señalemelo 13 de noviembre de 2025: Macario Martínez

Los grupos y artistas invitados a los 5 conciertos de Zoé se espera que se presenten una hora antes que la banda formada en Cuernavaca, Morelos, en 1994.

Y aunque la selección de invitados de Zoé fue bien recibida, también provocó polémica entre los futuros asistentes a los conciertos ya que muchos hubieran preferido poder elegir que artistas ver.

Sin embargo, algunos internautas señalaron que las fechas de los conciertos de Zoé se anunciaron conforme se agotaron , por lo que no habrían estado planeados.

¿Quedan boletos a los conciertos de Zoé en el Estadio GNP Seguros?

Actualmente solo habría disponibilidad de boletos para el último concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros, cuyo invitado especial es Macario Martínez.

Las entradas del concierto programado para llevarse a cabo el próximo 13 de noviembre 2025 tienen costos de:

General B: mil 037 pesos mexicanos

GNP- 1 al 10: mil 830 pesos mexicanos

Platino 17: 2 mil 318 pesos mexicanos

Platino 18: 2 mil 318 pesos mexicanos

Platino 25: mil 952 pesos mexicanos

Platino 26: 2 mil 342 pesos mexicanos

Platino 27: mil 708 pesos mexicanos

Platino 28: mil 708 pesos mexicanos

Platino 40: 2 mil 318 pesos mexicanos

La disponibilidad de boletos para el último concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros pueden llegara a variar.