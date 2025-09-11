Hoy jueves 11 de septiembre, la cantautora mexicana de 41 años de edad, Natalia Lafourcade llega en concierto al Auditorio Nacional.

Así que prepárate para no perderte de nada del concierto de Natalia Lafourcade en el Auditorio Nacional con el horario y hora en la que termina el espectáculo musical de la mexicana.

Horario y hora en la que termina el concierto de Natalia Lafourcade en el Auditorio Nacional del 11 de septiembre

Para que armes tu itinerario para el concierto de Natalia Lafourcade en el Auditorio Nacional del 11 de septiembre, a continuación te dejamos los detalles del horario y hora en la que termina el recital:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Se prevén 20 temas en vivo

Duración: Aproximadamente 2 horas

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:30 de la noche

Natalia Lafourcade (María José Martínez / Cuartoscuro)

“Cancionera Tour 2025” de Natalia Lafourcade llega hoy 11 de septiembre al Auditorio Nacional

El Auditorio Nacional de la CDMX recibe en concierto la gira “Cancionera Tour 2025” de Natalia Lafourcade hoy 11 de septiembre.

Concierto que prometen tener lo mejor de la música de Natalia Lafourcade para consentir a sus fans en México.

Por lo que Natalia Lafourcade estará interpretando lo más nuevo de su último álbum discográfico Cancionera así como sus mejores temas a lo largo de su carrera musical.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.

Así que ya tienes todo para disfrutar como se debe del concierto de hoy 11 de septiembre de Natalia Lafourcade en el Auditorio Nacional.