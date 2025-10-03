Taylor Swift y Charlie XCX terminaron su amistad tras su gira de Reputation y ahora, en la canción Actually Romantic de The Life of a Showgirl, revelaría cómo ocurrió

Taylor Swift de 35 años de edad, acaba de estrenar su nuevo álbum: The Life of a Showgirl, su doceavo disco de estudio con 12 canciones, entre ellas Actually Romantic de la cual especulan va para Charlie XCX.

¿De qué habla Actually Romantic, la nueva canción de Taylor Swift que hablaría de Charlie XCX?

Este 3 de octubre, Taylor Swift estrenó su nuevo disco The Life of a Showgirl con 12 nuevas canciones y una de ellas, Actually Romantic, ya está dando de qué hablar.

Pues de acuerdo a los fans de Taylor Swift, esta canción hablaría de cómo terminó su amistad con Charlotte Emma Aitchison, mejor conocida como Charlie XCX de 33 años de edad.

Pues Actually Romantic de Taylor Swift, según fans, hace referencia a su ex amistad con Charlie XCX y la tiradera que le hizo en su canción Sympathy is a Knife:

“Te oí llamarme ‘Barbie Aburrida’ cuando la cocaína te da valor. Le chocaste la mano a mi ex y luego dijiste que te alegra que me dejara en visto. Me escribiste una canción diciendo que te enferma ver mi cara, algunas personas podrían ofenderse pero en realidad es tierno todo el tiempo que has pasado en mí.” Actually Romantic de Taylor Swift

¿Qué ocurrió entre Taylor Swift y Charlie XCX?

En 2019, Charlie XCX abrió el tour Reputation de Taylor Swift, revelando así su gran amistad, pero durante una entrevista para Pitchfork ella reveló que aunque estaba agradecida, sentía que estaba “saludando a gente de 5 años”.

Y aunque posteriormente aclaró sus palabras, los fans de Taylor Swift lo tomaron como una ofensa personal; en 2024, Charlie XCX sacó su disco Brat y en la canción Sympathy is a Knife, ella dice:

“No la quiero ver en camerinos en el show de mi novio, cruzo los dedos detrás de mi espalda. Espero que terminen pronto” Sympathy is a Knife de Charlie XCX

Cabe recordar que recientemente, Charlie XCX se casó con George Daniel, baterista de The 1975 cuyo cantante y líder es Matty Healy y quien durante 2024 salió con Taylor Swift; aunque los rumores de su romance se remontan a 2014.

Ahora, con la salida de The Life of a Showgirl, los fans de Taylor Swift interpretaron que la canción Actually Romantic va dirigida a Charlie XCX.

De hecho, en una reciente entrevista, Taylor Swift habló del significado de Actually Romantic aunque sin mencionar sí iba o no dirigida a Charlie XCX:

“Es una canción sobre darte cuenta de que alguien más ha tenido una relación unilateral y adversa contigo, de la que no sabías nada. Y de repente, empieza a hacer demasiado y te dice que, en realidad, has estado viviendo en su cabeza sin pagar alquiler y no tenías ni idea. Se presenta como si te guardara rencor o tuviera un problema contigo, pero lo tomas y lo aceptas como amor, como atención y afecto, y qué halagador es que alguien te haya convertido en una parte tan importante de su realidad cuando ni siquiera lo pensabas. De hecho, es bastante romántico si lo piensas bien.” Taylor Swift