Taylor Swift de 35 años de edad, está por estrenar su próximo álbum ‘The Life of a Showgirl’, y distintas llaves han aparecido en el mundo, incluyendo a México; ¿se viene gira en 2026?

Estas apariciones haciendo referencia a Taylor Swift y a su nuevo disco, han desatado rumores de una posible gira en 2026 por parte de la cantante.

Taylor Swift devela easter egg en México y otros países previo a lanzamiento de The Life of a Showgirl

El próximo 3 de octubre, Taylor Swift lanzará de manera oficial su nuevo disco de estudio llamado ‘The Life of a Showgirl’, siendo este su álbum número 12.

Pero lo que ha llamado a la atención na los fans es que en días previos al lanzamiento del disco de Taylor Swift, llaves con el logo de Spotify y los colores del nuevo álbum han aparecido en varios países como:

México

Estados Unidos

Brasil

Canadá

Reino Unido

La verdadera pregunta es ¿qué van a abrir estas llaves? 👀🗝️ https://t.co/TdOP0H5s9p pic.twitter.com/6fCzOmQyUI — Taylor Swift México (@tayswiftmex_2) September 30, 2025

Estas llaves de hecho tienen la forma del escenario que montó Taylor Swift con The Eras Tour.

Además de tener el color naranja brillante que tendrá su nuevo disco y sus iniciales: T.S., lo cual ya hizo sospechar que podría anunciarse una nueva gira en 2026.

Si bien esto no está confirmado, cabe mencionar que Taylor Swift ha instalado una especie de código y juegos con sus fans, animándolos a que descubran sus sorpresas e easters eggs en su música, videos, ropa, publicaciones y mensajes en el mundo,

Es por eso que algunos teorizan que Taylor Swift podría anunciar próximamente una gira en 2026 en donde podría estar en los países en donde las misteriosas llaves aparecieron; incluido México.

Habrá que esperar hasta el 3 de octubre o días posteriores al lanzamiento de su nuevo disco, para saber si es que estas teorías son reales y ella regresa a México con una gira en 2026.