El nombre de Justin Baldoni se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que había sido demandado por acoso sexual por la actriz Blake Lively.

A más de cuatro meses del estreno de It Ends With Us (Romper el círculo) se ha generado una nueva polémica en torno a su rodaje.

Y es que se dio a conocer que Blake Lively -de 37 años de edad- demandó a su coprotagonista y director de It Ends With Us, Justin Baldoni.

Blake Lively asegura que fue víctima de acoso sexual durante la producción de la película It Ends With Us, lo que provocó un ambiente de trabajo hostil y perjudicial.

A continuación te contamos quién es Justin Baldoni y si ya respondió a las acusaciones en su contra por acoso sexual.

¿Quién es Justin Baldoni, actor demandado por Blake Lively por acoso sexual?

Justin Baldoni nació en Los Ángeles, California el 24 de enero de 1984 pero se crio en Medford, Oregón, Estados Unidos.

Su padre, Sam Baldoni, es de ascendencia italiana y su madre, Sharon, proviene de una familia judía.

Justin Baldoni es un actor, director y productor estadounidense que cuenta con una amplía trayectoria en la industria del espectáculo.

Fue la exitosa serie televisiva ‘Jane The Virgin’ (2014-2019) que lanzó al estrellato a Justin Baldoni.

En la adaptación de la telenovela venezolana Juana la virgen, Justin Baldoni interpretaba al galán Rafael Solano, uno de los roles principales de la historia.

Justin Baldoni es un amante de los deportes y en su juventud jugó al fútbol e hizo atletismo.

Actualmente suele compartir sus rutinas de ejercicios a través de su cuenta de Instagram.

¿Cuántos años tiene Justin Baldoni, actor demandado por Blake Lively por acoso sexual?

Justin Baldoni tiene 40 años de edad.

¿Quién es la esposa de Justin Baldoni, actor demandado por Blake Lively por acoso sexual?

Desde el 2013, Justin Baldoni se encuentra casado con la actriz sueca Emily Foxler.

¿Qué signo zodiacal es Justin Baldoni, actor demandado por Blake Lively por acoso sexual?

Justin Baldoni es del signo zodiacal Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Justin Baldoni, actor demandado por Blake Lively por acoso sexual?

Con su esposa Emily Foxler, Justin Baldoni tiene dos hijos: Maiya Grace Baldoni y Maxwell Roland-Samuel Baldoni.

¿Qué estudió Justin Baldoni, actor demandado por Blake Lively por acoso sexual?

Se desconocen los estudios de Justin Baldoni.

¿En qué ha trabajado Justin Baldoni, actor demandado por Blake Lively por acoso sexual?

Justin Baldoni fue locutor de radio fórmula en una emisora local durante sus inicios profesionales, pero después se centró por completo en su carrera como actor.

Comenzó su carrera como actor en 2004 y desde entonces participó como invitado especial en varias series de televisión, así como en diferentes películas independientes.

A lo largo de su trayectoria, Justin Baldoni ha aparecido en diversas producciones como:

CSI: Las Vegas, Miami y Nueva York

Bones

El Mentalista

Everwood

Héroes

Blackout

Madam Secretary

Castle

Jane The Virgin

Con Man

Clouds

The Helix... Loaded

The House Bunny

Unrequited

Isolated

Romper el círculo

En 2008, Justin Baldoni escribió, produjo y dirigió su primer video musical que fue seleccionado y exhibido en el Festival Internacional de Cine Dawn Breakers.

Fue en 2012 que Justin Baldoni creó My last days una de las series documentales digitales más vistas de la historia en la que se relata los últimos días de seis enfermos terminales.

En la serie Jane the Virgin, Justin Baldoni tuvo la oportunidad de dirigir uno de los episodios de la cuarta temporada.

Fue gracias a la película de drama juvenil A dos metros de ti (2019), protagonizada por Cole Sprouse y Haley Lu Richardson, que Justin Baldoni dio el salto como director de la pantalla grande.

Justin Baldoni es co-fundador de Wayfarer Studios, productora de cine independiente involucrada en producciones como Garfield, Ezra y Five Feet Apart.

Es la mente maestra detrás del programa de televisión Man Enough, My Last Days y otras producciones.

¿Por qué Blake Lively demandó a Justin Baldoni por acoso sexual?

Durante las grabaciones de la película Romper el Círculo (It Ends with Us en inglés) surgió el rumor de una posible tensión entre Blake Lively y Justin Baldoni.

Algo que se había confirmado luego de que Blake Lively y Justin Baldoni no pasaron juntos durante la alfombra roja de la película.

Pese a todas las especulaciones, It Ends with Us se estrenó en agosto de este año con gran éxito.

Sin embargo, el sitio especializado TMZ dio a conocer que Blake Lively demandó a Justin Baldoni por acoso sexual.

En la demanda Blake Lively habría enlistado una lista de comportamientos de Justin Baldoni que habían provocado un ambiente hostil en el rodaje de It Ends With Us.

Entre los comportamientos inapropiados de Justin Baldoni que habría denunciado Blake Lively se encontrarían:

Mostrarle a Blake Lively “vídeos o imágenes de mujeres desnudas”

Improvisar intimidades físicas que no se habían ensayado ni discutido previamente

Presionar a Blake Lively “para que simulara un desnudo integral” que no estaba mencionado en el guion y haber permitido que personal entrará cuando la actriz estaba casi desnuda

Conversaciones inapropiadas

Supuestos “comportamientos de represalia o abusivos” en contra de Blake Lively

Comentarios sobre la vida personal y la apariencia física de la actriz

Blake Lively también reveló que hubo una reunión con Baldoni, ejecutivos de Sony Pictures Entertainment y Wayfarer Studios, así como el esposo de la actriz, Ryan Reynolds, donde se hablaron de estos temas.

Además de la demanda contra Justin Baldoni, Blake Lively también había procedido en contra de la productora de It Ends with Us por afectar su reputación.

Blake Lively argumenta que la campaña de promoción de la película se basó en métodos de “manipulación social” para “destruir” su reputación.

Ante las acusaciones en contra de Justin Baldoni, su abogado desestimó las acusaciones de Blake Lively asegurando que solo busca arreglar su reputación negativa cosechada a partir de sus propios comentarios y acciones durante la campaña para la película.

Bryan Freedman, que representa a Baldoni, Wayfarer Studios y todos sus representantes, destacó que las acusaciones de Blake Lively son falsas.