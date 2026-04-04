La actriz y productora Blake Lively rompió el silencio tras el fallo judicial que emitieron las autoridades en el caso contra Justin Baldoni.

En sus redes sociales, Blake Lively emitió sus primeras declaraciones luego de que un tribunal de Nueva York, Estados Unidos, resolviera desestimar gran parte de las acusaciones presentadas contra el actor y director Justin Baldoni.

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Blake Lively defendió demandas contra Baldoni pese a fallo judicial

A través de diversas historias publicadas en su cuenta de Instagram, Blake Lively rompió el silencio luego de que sus demandas contra Justin Baldoni fueran desestimadas por un Tribunal de Nueva York.

La actriz defendió su decisión de emprender acciones legales, asegurando que su motivación principal fue la búsqueda de espacios laborales protegidos y denunciar las represalias profesionales que enfrentó tras alzar la voz.

Aunque cargos como difamación y conspiración quedaron fuera del proceso contra Baldoni, la defensa de la actriz sostuvo que el Tribunal encontró evidencia suficiente para juzgar el daño reputacional y las tácticas punitivas ejercidas en su contra.

Por ello Lively manifestó su satisfacción porque el eje central de su demanda fue validado y será presentado ante un jurado el próximo mes de mayo 2026.

Blake Lively rompe el silencio tras fallo judicial en su caso contra Baldoni (blakelively / IG)

La defensa legal de la actriz aclaró que la continuación del juicio se centrará en las medidas extraordinarias tomadas por Baldoni y su equipo, para perjudicar su imagen tras sus quejas por acoso.

Según el tribunal, existen indicios de que Lively actuó de buena fe al negociar cambios en el comportamiento de Baldoni, y que la respuesta de ello pudo haber cruzado los límites legales al intentar silenciarla.

Por ello, manifestó su determinación de utilizar su posición para desenmascarar estructuras que buscan silenciar a las víctimas, por lo que agradeció el respaldo de quienes buscan generar cambios en la industria del cine.