Se dio a conocer que Talco estará en el Pabellón Oeste, acá te damos los precios, fecha y preventa de boletos para el concierto.

La banda de ska y punk, Talco, regresa a la CDMX para dar un concierto en vivo a todos su fans.

Precios de boletos para el concierto de Talco en el Pabellón Oeste

Los precios de boletos para el concierto de Talco en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, no han sido revelados.

No obstante, se espera que las entradas al evento tengan un costo de entre 650 a 2 mil 500 pesos.

La tarifa dependerá de la zona, VIP, Templete VIP o General, que se elija en el Pabellón Oeste.

Talco (Talco / Facebook)

Fecha de los boletos para el concierto de Talco en el Pabellón Oeste

Para que no te pierdas el concierto de Talco en el Pabellón Oeste, esta es su fecha y horario:

Fecha: viernes 15 de mayo 2026

Horario: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11: 00 de la noche

Talco inició su carrera en 2004 en Marghera, Venecia, Italia. La banda se ha ganado un lugar en la escena musical internacional.

Por ello, se espera que el show en vivo de Talco se bastante memorable.

Talco (Talco / Facebook)

¿Cuándo es la preventa de boletos para el concierto de Talco en el Pabellón Oeste?

La preventa de boletos para el concierto de Talco en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes será vía Ticketmaster:

Preventa Banamex: lunes 2 de febrero, a partir de las 11 de la mañana

Venta general: martes 3 de febrero, a partir de las 11 de la mañana

Clientes con tarjeta Banamex podrán comprar sus boletos con hasta 3 meses sin intereses en transacciones de 3 mil pesos en adelanto.

Concierto de Talco en el Pabellón Oeste (@ocesa_total / X )







