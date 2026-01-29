Carlos Ballarta anuncia show en CDMX tiutlado Naco Ladino, rutina en la que presenta lo nuevo de su comedia fiel a su humor negro y crítico.

El standupero tiene una cita con sus fans el próximo sábado 5 de septiembre de 2026 en el Palacio de los Deportes.

Carlos Ballarta en el Palacio de los Deportes: fecha para preventa de boletos

La venta de Boletos para el show de stand up de Carlos Ballarta en el Palacio de los Deportes se hará por medio de Ticketmaster en dos fases:

Preventa Banamex: martes 3 de febrero a las 10:00 a.m.

Venta general: miércoles 4 de febrero a las 10:00 a.m.

Para los fans que adquieran boletos en la fase de preventa con tarjeta Banamex, la opción de compra es de hasta 3 meses sin intereses.

Carlos Ballarta en el Palacio de los Deportes (X | @ocesa_total)

Carlos Ballarta en el Palacio de los Deportes: precio de los boletos

Hasta el momento Ticketmaster no ha hecho público el precio de los boletos para el show de Carlos Ballarta en el Palacio de los Deportes.

Pero como en cada evento, se estima que el rango de precios dependa de las diferentes secciones dentro del recinto.

Las zonas que generalmente estás disponibles en el Palacio de los Deportes para cualquier evento son: