María Daniela y Su Sonido Lasser se presentará en el Teatro Metropólitan y continuación te damos los precios, fecha y preventa del concierto.
Tras presentarse con Panetón Rocco y Fangoria en 2025, Emilio Acevedo y María Daniela Azpiuazu regresan al escenario con una noche de Tecnopop.
María Daniela y Su Sonido Lasser: fecha de su concierto en el Teatro Metropólitan
El concierto de María Daniela y Su Sonido Lasser será:
- Fecha: sábado 18 de abril
- Lugar: Teatro Metropolitan
- Hora: 8:00 de la noche
El Teatro Metropólitan se ubica en avenida Independencia, en la colonia Centro en la alcaldía Cuauhtémoc.
Hasta el momento, María Daniela y Su Sonido Lasser solo ha anunciado un concierto en la CDMX, pero no se descarta que saquen fechas en otros estados a lo largo del año.
Preventa y precios del concierto de María Daniela y Su Sonido Lasser
La venta de boletos para el concierto de María Daniela y Su Sonido Lasser a través de Ticketmaster:
- Preventa Banamex: 30 de enero a las 11:00 de la mañana
- Venta General: 31 de enero a las 11:00 de la mañana
Habrá nueve secciones a la venta para el concierto de Maria Daniela y Su Sonido Lasser:
- VIP
- Preferente A
- Preferente AA
- Preferente B
- Preferente BB
- Balcón C
- Balcón D
- Balcón E
- PDC (zona para discapacitados)
Ticketmaster no ha liberado los precios para el concierto de María Daniela y Su Sonido Lasser, pero se estima que estarán entre 600 y 2 mil 500 pesos, más cargos.
María Daniela y Su Sonido Lasser promete una noche de discotech con sus éxitos como “Miedo”, “Duri, Duri” y “Pobre estúpida”.