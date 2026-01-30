María Daniela y Su Sonido Lasser se presentará en el Teatro Metropólitan y continuación te damos los precios, fecha y preventa del concierto.

Tras presentarse con Panetón Rocco y Fangoria en 2025, Emilio Acevedo y María Daniela Azpiuazu regresan al escenario con una noche de Tecnopop.

María Daniela y Su Sonido Lasser: fecha de su concierto en el Teatro Metropólitan

El concierto de María Daniela y Su Sonido Lasser será:

Fecha: sábado 18 de abril

Lugar: Teatro Metropolitan

Hora: 8:00 de la noche

María Daniela y Su Sonido Lasser tendrá un concierto en el Teatro Metropólitan (X/@ocesa_total)

El Teatro Metropólitan se ubica en avenida Independencia, en la colonia Centro en la alcaldía Cuauhtémoc.

Hasta el momento, María Daniela y Su Sonido Lasser solo ha anunciado un concierto en la CDMX, pero no se descarta que saquen fechas en otros estados a lo largo del año.

Preventa y precios del concierto de María Daniela y Su Sonido Lasser

La venta de boletos para el concierto de María Daniela y Su Sonido Lasser a través de Ticketmaster:

Preventa Banamex: 30 de enero a las 11:00 de la mañana

Venta General: 31 de enero a las 11:00 de la mañana

Habrá nueve secciones a la venta para el concierto de Maria Daniela y Su Sonido Lasser:

VIP

Preferente A

Preferente AA

Preferente B

Preferente BB

Balcón C

Balcón D

Balcón E

PDC (zona para discapacitados)

Ticketmaster no ha liberado los precios para el concierto de María Daniela y Su Sonido Lasser, pero se estima que estarán entre 600 y 2 mil 500 pesos, más cargos.

María Daniela y Su Sonido Lasser promete una noche de discotech con sus éxitos como “Miedo”, “Duri, Duri” y “Pobre estúpida”.