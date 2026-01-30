Hilary Duff anuncia gira mundial y crece expectativa por México

Tras su regreso musical, la cantante estadounidense Hilary Duff hace oficial el anuncio de una gira mundial de conciertos.

Elevando las expectativas de los fans de Hilary Duff, por lo que los seguidores de México no se quedan atrás, pero ¿se tendrá concierto? Aún no se revelan las fechas.

Gira mundial es confirmada por Hilary Duff

Durante una de sus presentaciones íntimas en el teatro The Wiltern, en Los Ángeles, California, Estados Unidos; la cantante Hilary Duff dio la sorpresa a sus fans con el anuncio oficial de su gira mundial de conciertos.

Luego de que Hilary Duff invitara a tres de sus seguidores al escenario dándoles una camiseta para revelar el anuncio con la frase formada “world tour loading…” (gira mundial cargando…).

El anuncio de la gira mundial de Hilary Duff marca su regreso completo al espectáculo musical, pues la cantante está por lanzar su sexto álbum de estudio, titulado Luck… or Something, el cual está programado para escucharse el próximo 20 de febrero de 2026 y que incluye sus recientes sencillos “Mature” y “Roommates”.

Por ahora, Hilary Duff no ha revelado fechas para su gira mundial en concierto, sin embargo, se prevé que llegue a Norteamérica, Europa y Latinoamérica.

Hilary Duff announces world tour with the help of fans during her show tonight in Los Angeles. pic.twitter.com/6MFcmvYYDv — Pop Base (@PopBase) January 30, 2026

¿Hilary Duff tendrá conciertos en México?

Tras el anunció de la gira mundial de Hilary Duff, las expectativas causan revuelo entre los fans de la cantante en México que esperan verla nuevamente en vivo desde su última visita a tierras aztecas en concierto, en enero de 2008 como parte del Dignity Tour.

Pese a que aún no hay fechas confirmadas para la gira mundial de Hilary Duff, ya se dice que en México podría anunciar conciertos en la CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Así como también ya se habla que Hilary Duff podría estar encabezando el cartel de la edición 2026 del festival Emblema; te estaremos actualizando todos los detalles en cuanto se revelen las fechas y sedes para ver en concierto en México a la intérprete de “Come Clean”.