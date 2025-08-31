Durante el penúltimo concierto de Shakira en CDMX, Belinda -de 35 años de edad- subió al escenario.

Ella y Shakira -de 48 años de edad- sorprendieron al cantar juntas ‘Día de enero’ en el Estadio GNP.

Shakira y Belinda cantaron juntas esta icónica balada en el Estadio GNP

El sábado 30 de agosto de este 2025, Shakira celebró su penúltimo concierto en el Estadio GNP de la CDMX.

Y durante el ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’, Shakira sorprendió a sus fans cantando Día de Enero con Belinda.

Shakira invita a Belinda a su concierto del sábado 30ndw agosto en el GNP de la CDMX. ¡Juntas cantaron Día de enero!

Tras su colaboración, Belinda agradeció de rodillas a la colombiana por la oportunidad de subir con ella al escenario.

“Nunca lo voy a olvidar. Te amamos, en verdad esto es algo que jamás, jamás voy a olvidar, muchas gracias”, le aseguró Belinda a Shakira antes de retirarse.

Finalmente, las cantantes compartieron un abrazo para despedirse, rodeadas de gritos y aplausos de los miles de asistentes en el Estadio GNP de la CDMX.

La presencia de Belinda como invitada especial de Shakira a su concierto, se dio a conocer horas antes gracias a un video en la cuenta oficial de TikTok de ‘Hoy’.

El programa compartió la exclusiva de como fue la llegada de Belinda a su camerino en el Estadio GNP, lugar donde Shakira la recibió con un enorme ramo de flores.

¿Dónde se conocieron Belinda y Shakira?

Antes de formar parte del penúltimo concierto de Shakira en el Estadio GNP de la CDMX, Belinda asistió al ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’ en marzo de este mismo año.

Y es que Shakira y Belinda se conocieron en octubre de 2024 durante la promoción de su canción “Soltera”, evento al que la colombiana invitó a varias mujeres famosas, entre ellas:

Kenia Os, de 25 años de edad

Danna Paola, de 29 años de edad

A lo que cabe recordar, Danna Paola fue la invitada de Shakira durante el concierto del 26 de agosto, e interpretaron ‘Soltera’.