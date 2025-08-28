Shakira retomó sus conciertos en la Ciudad de México el martes 26 de agosto, con una sorpresa que dejó impactados a sus fans mexicanos.

Shakira -de 48 años de edad- se hizo acompañar en el escenario de Danna Paola, quien se le unió para cantar “Soltera”.

Shakira comparte fotos con Danna Paola tras sorpresa en concierto en CDMX

La noche del miércoles 27 de agosto, Shakira dedicó una publicación a sus fans de México por el gran recibimiento que le dieron la noche anterior.

La publicación incluyó un clip de video en el que se puede ver a Shakira y Danna Paola -de 30 años de edad- juntas en el escenario.

Danna Paola apareció en el escenario con un vestido color cobre y botas altas, mientras Shakira lució un conjunto de falda y top dorados.

Las dos estrellas mostraron una gran química en el escenario, la cual fue recompensada con gritos y aplausos.

Shakira acompañó las imágenes con un breve texto en el que agradeció el cariño de los mexicanos:

“Primera noche en mi casa. Con Danna (Paola) puro talento y belleza mexicana”, escribió la cantante.

Shakira en concierto con Danna Paola (@shakira / Instagram)

A Shakira le quedan 4 conciertos en CDMX y aún hay boletos para su última fecha

A Shakira le quedan tres conciertos por cumplir en la Ciudad de México:

Viernes 29 de agosto

Sábado 29 de agosto

Jueves 18 de septiembre

Es importante destacar que para esta última fecha aún hay boletos disponibles para diferentes zonas del Estadio GNP Seguros de CDMX.

Los precios van desde los mil 217 pesos hasta los 10 mil 856 pesos.

Para adquirirlos, basta con realizar la transacción en la página de Ticketmaster México.

Tras su paso por México, Shakira visitará países como:

Colombia

Perú

Paraguay

Uruguay

Argentina

El tour de Shakira culminará en Buenos Aires, Argentina, el 9 de diciembre de 2025.