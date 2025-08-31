Una mujer entró a concierto de Shakira en CDMX en silla de ruedas y la usó para pararse sobre ella y ver mejor. Ya hay video en TikTok.

“La Mujeres ya no Lloran World Tour” de Shakira en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México dejó una peculiar escena que se ha viralizado en TikTok, generado diversos comentarios.

Exhiben a mujer en concierto de Shakira en CDMX que usó una silla de ruedas para pararse sobre ella y ver mejor

El usuario @amir.emmanuele compartió en TikTok un video mostrando que una mujer entró en silla de ruedas al concierto de Shakira en CDMX para pararse sobre ella y tener una vista privilegiada.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de agosto en el Estadio GNP Seguros. En el video se lee “Santa Shakira haciendo milagros, hace caminar a las personas con discapacidad.”

A lo largo de la breve grabación se ve a la mujer sobre la silla de ruedas, moviendo los brazos al ritmo de la música.

Dicha situación generó bastante molestia entre el público que no podía apreciar el show de Shakira en el Estadio GNP Seguros.

Fue tanto el enojo que provocó la mujer que algunas personas comenzaron a gritarle para que se bajara.

No obstante, la mujer comenzó a grabar a todos en una actitud desafiante, además de que sus acompañantes comenzaron a defenderla.

Con más de 400 comentarios, más de 154 mil Me gusta y 1.3 millones de visualizaciones, el video se ha viralizado en la plataforma TikTok.

Mujer entró a concierto de Shakira en CDMX en silla de ruedas y la usó para pararse sobre ella (@amir.emmanuele / TikTok)

Critican en redes a mujer que usó una silla de ruedas para pararse sobre ella y ver mejor en concierto de Shakira en CDMX

El video de la mujer que usó una silla de ruedas para pararse sobre ella y ver mejor en concierto de Shakira en CDMX generó críticas en TikTok.

Los internautas cuestionaron las acciones de la mujer quien aparentemente aprovechó la situación sin importarle las demás personas.

De acuerdo con un testimonio en la caja de comentarios de la publicación, al final sí sacaron a la mujer por subirse en una silla de ruedas.

Por lo que muchos celebraron esta situación, ya que desde su perspectiva no era justo lo que hizo la mujer.