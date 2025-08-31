Shakira tendrá a Kenia Os -de 25 años de edad- como invitada en su próximo concierto en el Estadio GNP.

Los rumores sobre la supuesta invitada de Shakira -de 48 años de edad- comenzaron tras su penúltimo concierto en la CDMX.

Shakira en concierto con Danna Paola (@shakira / Instagram)

¿Shakira tendrá a Kenia OS como invitada en su concierto en el Estadio GNP?

De acuerdo con algunos rumores, Kenia OS será la invitada de Shakira durante su último concierto en el Estadio GNP.

Y es que en sus dos anteriores presentaciones de ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’, Shakira invitó al escenario a:

Sábado 30 de agosto: Belinda, de 35 años de edad

Martes 26 de agosto: Danna Paola, de 30 años de edad

Por lo que la presencia de Kenia OS en el Estadio GNP el próximo 18 de septiembre, completaría el grupo de artistas que fue invitado a promocionar “Soltera” en octubre de 2024.

Shakira con Belinda, Danna Paola y Kenia Os en su fiesta. (Especial)

Hasta el momento, la invitación de la youtuber para cantar con la colombiana no ha sido confirmada; sin embargo, ha comenzado a levantar las expectativas de los fans.

Pues luego de haber interpretado “Soltera” con Danna Paola y “Día de enero” con Belinda, se cree que Shakira podría cantar “Antología” con Kenia Os.

Esto tomando en cuenta que durante su actuación en el Zócalo de Acapulco en el 2023, la influencer rindió homenaje a la colombiana con esta canción.

Así reaccionó Kenia Os a los rumores de su participación en el concierto de Shakira en el Estadio GNP

A pesar de que Kenia Os fue cuestionada sobre su participación en el próximo concierto de Shakira en el Estadio GNP, los rumores no han sido confirmados.

Y es que ante los cuestionamientos, Kenia Os se limitó a agradecer los comentarios y la atención que le brindó la prensa en el aeropuerto de la CDMX.

De esta misma manera fue como Kenia Os reaccionó a la participación de Danna Paola en ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’. En cuanto a la participación de Belinda, la youtuber no ha hecho comentarios.