Shakira está en Ciudad de México. La noche del 26 de agosto, ‘La loba’ dio un concierto en Estadio GNP Seguros, evento en el que Danna Paola fue la invitada de honor.

Para sorpresa del público, Danna Paola no solo asistió al show de Shakira, también compartió escenario con ella. La dupla interpretó “Soltera”.

Acá el video de Danna Paola cantando Soltera en concierto de Shakira

En redes sociales ya se viralizó el video de Danna Paola -de 30 años- y Shakira -de 48 años. cantando “Soltera” en concierto que tuvo lugar en CDMX.

El 26 de agosto, Shakira arrancó en Ciudad de México la segunda etapa de su gira “Las mujeres no lloran”, por lo que Danna Paola fue su primera invitada.

La dupla dio lo mejor de sí arriba del escenario ante 60 mil personas.

Danna Paola y Shakira (@oswalomujica / Red Social X)

“Gracias por acompañarme. Tú estuviste ahí al inicio de todo esto con Soltera, apoyándome y eso jamás lo olvidaré”, dijo la colombiana a su invitada al término de su presentación.

Al respecto, la actriz le recordó que México la ama, a la par que le hacía una reverencia a modo de agradecimiento.

"Shaki, México es tu casa. Shaki, gracias por todo. México, te amo. Un placer" Danna Paola

Por supuesto, asistentes atesoraron el momento en un video que grabaron con ayuda de su celular:

Danna Paola aparece de manera sorpresiva en el concierto de Shakira de esta noche en Ciudad de México.



Es la primera vez que la colombiana sube a alguien a cantar esa canción. pic.twitter.com/9IGwGAQaJ6 — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) August 27, 2025

Mientras que Danna Paola hizo publico su gran momento a través de sus historias de Instagram, donde citó: “Dos estrellas brillando en su máximo esplendor”.

Shakira y Danna Paola (@danna / Instagram)

¿Cuál es la relación de Shakira con Danna Paola?

Shakira y Danna Paola no son íntimas amigas, pero sí se conocen. Convivieron en 2024.

En octubre del año pasado, Shakira organizó una fiesta de solteras a la que asistió Danna Paola.

El evento sirvió para promocionar la canción “Soltera”, por lo que Shakira invitó a mujeres del momento que la ayudarán a empoderar, aun más, a las féminas.

Además de Danna Paola, a la fiesta asistió:

Lele Pons, de 29 años.

Kenia Os, de 26 años.

Belinda, de 36 años.

Por ello, en su concierto en Estadio GNP Seguros, Shakira agradeció a Danna Paola haberla apoyado en el lanzamiento de “Soltera”, tema que se desprende de su álbum con el mismo nombre.