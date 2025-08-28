En redes sociales se comenzó a rumorar que habría un concierto de Shakira -de 48 años de edad- gratis en CDMX.

Sin embargo, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ya desmintió dicha presentación en el Zócalo.

Concierto de Shakira gratis en CDMX fue desmentido por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Sin embargo, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México desmintió dicha presentación a través de sus cuentas oficiales.

Concierto GRATUITO de @shakira en el zócalo de la Ciudad de México el día 21 de septiembre 2025 8:00p.m. pic.twitter.com/R3AhvEGCtP — CARLOS SÁNCHEZ 🧜🏼‍♂️ (@Adrielsaor) August 28, 2025

El presunto concierto de Shakira sería su última presentación de Las Mujeres Ya No Lloran Tour en México.

Y estaba programado para llevarse a cabo el próximo domingo 21 de septiembre de 2025.

Incluso, mencionaron algunos medios de comunicación, el evento estaría patrocinado por una cervecería, pero lo querían mantener en secreto hasta finales de agosto.

De esta manera se evitaría que los conciertos de Shakira programados en el Estadio GNP Seguros, no vendieran todas sus entradas.

En su comunicado sobre el concierto gratuito de Shakira, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México aseguró que la información era falsa.

Asimismo, se pidió a los internautas que no se dejen engañar por rumores y que sigan las redes sociales oficiales.

¡Atención! 🚨 La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informa que es FALSA la noticia sobre la presentación de Shakira en el Zócalo. 📰 No te dejes engañar por rumores, sigue nuestras redes sociales oficiales.



📱 ¡Mantente informado con nosotros! pic.twitter.com/USx0sPiZl1 — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) August 22, 2025

¿Cuántos conciertos de Shakira faltan en México?

Las Mujeres Ya No Lloran Tour de Shakira se extendió en México, donde aún cuenta con al menos 4 fechas programadas para presentarse:

Viernes 29 de agosto de 2025: Estadio GNP Seguros de CDMX

Sábado 30 de agosto de 2025: Estadio GNP Seguros de CDMX

Sábado 6 de septiembre de 2025: Estadio Akron de Guadalajara

Domingo 7 de septiembre de 2025: Estadio Akron de Guadalajara

Con estos conciertos de Las Mujeres Ya No Lloran Tour, Shakira cerrará lo que sería la gira más exitosa de su carrera .