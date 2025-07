La cantante colombiana de 48 años de edad, Shakira sí que ha facturado en México gracias a Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Luego de que Shakira logra ser el tour más exitoso en México por cantidad de boletos vendidos ¿cuánto? Te lo contamos.

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ya es el tour más exitoso en México por cantidad de boletos vendidos por Shakira

A través de las redes sociales de Ocesa se ha confirmado que Shakira sí facturó con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour bastante, al ya ser tour más exitoso en México por cantidad de boletos vendidos, pues la colombiana ha logrado nada más ni menos que:

“¡WOW, La Loba lleva más de 1 MILLÓN de boletos vendidos! ¡LMYNLWorldTour ya era el Tour más grande en la historia de México, pero esto ya es OTRO NIVEL!”.

Basta recordar que el ahora tour más exitoso en México, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira se consolida con un récord de 12 fechas en concierto.

¡WOW, La Loba lleva más de 1 MILLÓN de boletos vendidos! 🐺💋 ¡LMYNLWorldTour ya era el Tour más grande en la historia de México, pero esto ya es OTRO NIVEL! 💎



Presentado por @GNPSeguros

Patrocinador especial @banamex #Viviresincreíble pic.twitter.com/Sz63vN7x14 — Ocesa Pop (@ocesa_pop) July 31, 2025

Estas son las fechas que faltan de Shakira en concierto en México con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Las ventas de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ya son un éxito, pero aún falta lo mejor, pues hay fechas que aún están pendiente de tener a Shakira de vuelta a México:

Por lo que sí no tiene aún boletos, podrías aprovechar aún de no perderte la exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira con estas fechas aún por tener lugar en varias partes de México:

11 de agosto – Estadio Caliente, Tijuana

14 de agosto – Estadio Héroe de Nacozari, Hermosillo

17 de agosto – Estadio Olímpico de la UACH, Chihuahua

20 de agosto – Estadio Corona, Torreón

23 de agosto – Parque Fundidora, Monterrey

26, 27, 29 y 30 de agosto – Estadio GNP Seguros, CDMX

2 y 3 de septiembre – Estadio La Corregidora, Querétaro

6 y 7 de septiembre – Estadio Akron, Jalisco

11 y 12 de septiembre – Estadio Cuauhtémoc, Puebla

18 de septiembre – Estadio GNP Seguros, CDMX

24 de septiembre – Estadio Luis Pirata Fuente, Veracruz

Fechas en las que seguramente Shakira sumará aún más y la podrían hacer superar el millón que ya tiene con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México.