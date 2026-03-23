El nombre de Peso Pluma se volvió tendencia en redes sociales tras viralizarse un video de su extraño comportamiento durante un concierto de su gira.

En las imágenes, el cantante aparece inclinado hacia adelante con los brazos suspendidos, lo que generó preocupación entre sus seguidores y especulaciones sobre su estado de salud.

Aunque algunos usuarios lo relacionaron con consumo de sustancias, no existe evidencia oficial que lo confirme. Otros aseguran que fue parte del espectáculo, pues el artista continuó su presentación con normalidad.

Este es el comportamiento de Peso Pluma que preocupó a sus fans

Se hace viral video que muestra a Peso Pluma en una pose extraña durante concierto, lo que ha encendido las alarmas entre sus seguidores.

En el video de apenas unos segundos, Peso Pluma aparece inclinado hacia adelante, con los brazos suspendidos en el aire.

Está posición llamó rápidamente la atención de sus seguidores, quienes se mostraron preocupados por su estado de salud.

El extraño comportamiento de Peso Pluma en pleno concierto ha aumentado las especulaciones sobre un posible consumo de sustancias ilícitas.

Algunos usuarios incluso han ligado su comportamiento con la postura corporal de las personas que consumen fentanilo, debido al rigor muscular que provoca esta sustancia.

No existe confirmación oficial ni evidencia concluyente que respalde estas versiones.

Más allá de las especulaciones sobre el consumo o no de sustancias ilícitas, usuarios se han mostrado preocupados y es que consideran que esta desconexión de Peso Pluma no es normal.

Comportamiento de Peso Pluma en gira genera debate en redes sociales

Sin embargo, otros usuarios salieron en defensa de Peso Pluma al asegurar que su comportamiento solo es parte del espectáculo .

Ya que creen que si hubiera consumido alguna sustancia no habría podido llevar a cabo el resto del concierto.

Se desconoce las razones del comportamiento de Peso Pluma y si está solo reflejaría cansancio, alguna broma o una simulación con fines de entretenimiento.

Pues en el video se observa como Tito Double P -con quien estaba compartiendo escenario Peso Pluma- se acerca y lo anima a incorporarse.

Peso Pluma se reincorpora con normalidad y continúa con su presentación sin aparentes complicaciones.

Hasta el momento, ni el cantante ni su equipo de trabajo han emitido declaraciones oficiales respecto a las imágenes que se han viralizado en las redes sociales.

Sin embargo, el video dejó abierta la interpretación sobre si se trató de una actuación o un momento aislado.