Hadrian llega al Lunario del Auditorio Nacional: fechas y boletos

El rapero mexicano Hadrian prepara concierto en el Lunario del Auditorio Nacional de la CDMX con única fecha.
Por lo que les tenemos los detalles de fecha y boletos para que no se pierdan de ver en concierto a Habrian en el Lunario del Auditorio Nacional:
- Fecha: Domingo 31 de mayo de 2026
- Hora: 8:00 de la noche
- Telonero: Sin detalles aún
- Preventa Banamex: 3 de marzo 2026 a partir de las 11:00 de la mañana
- Venta general y las taquillas del Auditorio Nacional: 4 de marzo 2026 desde las 11:00 am
- Boletera: Ticketmaster
- Precio de boletos: Sin revelarse
Lunario del Auditorio Nacional recibe en concierto a Hadrian
El rap de Hadrian llega con concierto íntimo para los fans al Lunario del Auditorio Nacional con fecha única.
Los fans de Hadrian con tarjetas Banamex tendrán 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos; mientras que el tipo de boletos en el Lunario del Auditorio Nacional será solo general de pie.
Para los que deseen comprar sus boletos en taquillas a partir de la venta general, recuerda que el Lunario se encuentra en el Auditorio Nacional, recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.
Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas de la Línea 7.