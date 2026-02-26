Hadrian llega al Lunario del Auditorio Nacional: fechas y boletos

El rapero mexicano Hadrian prepara concierto en el Lunario del Auditorio Nacional de la CDMX con única fecha.

Por lo que les tenemos los detalles de fecha y boletos para que no se pierdan de ver en concierto a Habrian en el Lunario del Auditorio Nacional:

Fecha: Domingo 31 de mayo de 2026

Hora: 8:00 de la noche

Telonero: Sin detalles aún

Preventa Banamex: 3 de marzo 2026 a partir de las 11:00 de la mañana

Venta general y las taquillas del Auditorio Nacional: 4 de marzo 2026 desde las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Sin revelarse

El rap de Hadrian llega con concierto íntimo para los fans al Lunario del Auditorio Nacional con fecha única.

Los fans de Hadrian con tarjetas Banamex tendrán 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos; mientras que el tipo de boletos en el Lunario del Auditorio Nacional será solo general de pie.

Para los que deseen comprar sus boletos en taquillas a partir de la venta general, recuerda que el Lunario se encuentra en el Auditorio Nacional, recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas de la Línea 7.