El sábado 15 de agosto de 2026 se llevará a cabo una edición más de Dale Mixx, festival musical que reunirá a los máximos exponentes del género urbano.

La cita es en el Parque Fundidora de Monterrey y todos los detalles ya han sido revelados para los fans que quieran ser parte de la experiencia.

Lineup oficial del Dale Mixx 2026: headliners y artistas que se presentarán en vivo

Desde hace semanas, los fans venían especulando en redes sociales sobre quiénes podrían ser los artistas invitados del Dale Mixx 2026.

La espera por fin terminó y con el lanzamiento del cartel oficial del evento se ha confirmado la asistencia de cantantes de talla internacional.

Entre los headliners se encuentran:

Ozuna

Paulo Londra

Arcángel

Yandel Sinfónico

Por otra parte, la música en el Dale Mixx 2026 también correrá a cargo de otros artistas como:

Manuel Turizo

Ryan Castro

Ivy Queen

Lunay

Dei V

Yorghaki

Eme Malafe

Emjay

La Joaqui

Martinwhite

Alanis Yuk

Sayuri & Sopholov

Ramma

Sir Speedy

Franco Rey

DJ Drewther

La Coreañera

DJ Young

Dale Mixx 2026 (especial)

Dale Mixx 2026 ampliará su propuesta con tecnología, cultura urbana y boletos con beneficios exclusivos

La cuarta edición del Dale Mixx 2026 se proyecta como la más grande hasta ahora, con una producción de alta tecnología centrada en la experiencia urbana.

El festival contará con tres tipos de boletos diseñados para distintos niveles de comodidad, permitiendo a los asistentes elegir la experiencia que mejor se adapte a sus preferencias.

La entrada General ofrecerá acceso a todos los escenarios, zonas de hidratación gratuita, asistencia médica y áreas de comida con food trucks disponibles durante el evento.

Por otro lado, los accesos Comfort Pass y Banamex VIP incluirán beneficios exclusivos como entradas rápidas, zonas privadas, pit lateral, áreas de descanso y servicios personalizados.