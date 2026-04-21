Moenia tendrá un concierto en el Palacio de los Deportes por su gira “Estamos bien Tour”. Te damos a conocer los detalles del show.

El concierto de Moenia será:

Fecha: jueves 24 de septiembre

Lugar: Palacio de los Deportes

Preventa Banamex: miércoles 23 de abril a las 11:00 de la mañana

Venta General: 24 de abril a las 11: de la mañana

Moenia en el Palacio de los Deportes: precio de los boletos

Por primera vez, Moenia llegará al Palacio de los Deportes con su “Estamos bien Tour” el próximo jueves 24 de septiembre.

La venta de los boletos será a través de Ticketmaster y se estima que los boletos tengan un costo entre 450 y 2 mil 500 pesos, más cargos.

Moenia tendrá un concierto en el Palacio de los Deportes (X/@ocesa_total)

El costo de los boletos se confirmará cuando inicie la preventa el próximo 23 de abril.

Moenia prepara sorpresas para su primer concierto en el Palacio de los Deportes

Tras presentarse en el Vive Latino y Tecate Pa’l Norte, Moenia sigue su gira por México con un concierto lleno de sorpresas en el Palacio de los Deportes.

Los fans de Moenia han expresado su emoción por el concierto, donde Moenia tocará temas de antaño y su música nueva como “Lo prometí”.

Usuarios de redes sociales manifestaron su emoción por el concierto de Moenia en la CDMX, que promete ser una noche mágica llena de música.