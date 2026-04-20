La llegada en concierto de The Rose en México tendrá paquetes VIP para verlos en la Arena CDMX el próximo 17 de junio de 2026.

Serán 3 paquetes VIP exclusivos para los Black Rose en el concierto de The Rose en México, los cuales serán y tendrá un precio de:

Paquete VIP 1 The Rosetopia: 15 mil 380 pesos Paquete VIP 2 The Euphoria: 8 mil 60 pesos Paquete VIP 3 The Bloom: 5 mil 620 pesos

The Rose en CDMX: fecha y boletos para Rosetopia en Arena CDMX (Superboletos )

Beneficios para paquetes VIP de The Rose en México

Los paquetes VIP de The Rose en México incluyen distintos beneficios para su concierto en la Arena CDMX, así que checa bien los detalles para que no te quedes sin esta experiencia única para los más fans.

Paquete VIP 1 The Rosetopia de The Rose en México

Lo que se incluye en el paquete VIP 1 The Rosetopia de The Rose en México con precio de 15 mil 380 pesos es lo siguiente:

Primera entrada al recinto

Acceso exclusivo a Mercancía

The Rosetopia Kit: Merch VIP

Credenciales VIP (Pulsera, Laminado & Lanyard)

Estación de Name Tag en el VIP -Check-in

Name Calling por el artista @M&G ( video personalizado con el artista con envió de link)

Postshow Farewell de selfie Privada & Firma con el Artista.

Firma de bandera Black Rose Fan de utilería en el escenario

Soundcheck + Q&A

Paquete VIP 2 The Euphoria de The Rose en México

Con un precio de 8 mil 60 pesos, el paquete VIP 2 The Euphoria de The Rose en México te incluirá como beneficios:

Segunda entrada al recinto

Acceso exclusivo a Mercancía

The Rosetopia Kit: Merch VIP

Credenciales VIP (Pulsera, Laminado & Lanyard)

Firma de bandera Black Rose Fan de utilería en el escenario

Soundcheck + Q&A

Postshow Farewell de selfie Privada & Firma con el Artista.

Paquete VIP 3 The Bloom de The Rose en México

El paquete VIP 3 The Bloom de The Rose en México te incluye los siguiente por 5 mil 620 pesos:

Tercera entrada al recinto

Acceso exclusivo a Mercancía

The Rosetopia Kit: Merch VIP

Firma de bandera Black Rose Fan de utilería en el escenario

Soundcheck + Q&A