El Festival Arre regresará a la Ciudad de México. Esto es todo lo que debes de saber sobre los precios de boletos, abonos y fechas:

Fecha del Festival Arre 2026: El 5 y 6 de septiembre

Lugar: Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX

Accesos al Festival Arre 2026: Se recomienda llegar por las puertas 6, 7, 9 o 15 del Autódromo

Venta de boletos del Festival Arre 2026: “Venta Compas” (preventa) el 4 de mayo

Abonos del Festival Arre 2026: precios de los abonos para los dos días (sin incluir cargos por servicio) son $1,780, $2,580 y $3,560

Estos precios son exclusivos de la primera etapa y se espera que aumenten en las fases posteriores de venta.

Festival Arre 2026 (@festivalarre / Instagram )

Lo que debes saber sobre los boletos para el Festival Arre 2026

El Festival Arre se ha convertido en uno de los más esperados e importantes para el género regional mexicano.

Desde su debut, el Festival Arre se ha distinguido por reunir a algunas de las figuras más representativas del regional mexicano, combinando artistas consolidados y nuevas promesas.

Aunque todavía no se revelan quiénes son los artistas que participarán en esta edición , el Festival Arre ha generado gran expectación desde el inicio de la venta de abonos:

Abono general: Acceso estándar a todos los escenarios y zonas comunes

Abono comfort: Incluye beneficios adicionales en servicios y comodidad dentro del recinto

Abono VIP: Ofrece acceso a zonas exclusivas, mejor visibilidad y servicios preferenciales

Festival Arre 2026 (@festivalarre / Instagram )

¿Cómo llegar en transporte público al Autódromo Hermanos Rodríguez para el Festival Arre 2026?

Si estás considerando asistir al Festival Arre 2026, estas son las rutas que podrías tomar: