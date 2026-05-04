El Festival Arre regresará a la Ciudad de México. Esto es todo lo que debes de saber sobre los precios de boletos, abonos y fechas:
- Fecha del Festival Arre 2026: El 5 y 6 de septiembre
- Lugar: Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX
- Accesos al Festival Arre 2026: Se recomienda llegar por las puertas 6, 7, 9 o 15 del Autódromo
- Venta de boletos del Festival Arre 2026: “Venta Compas” (preventa) el 4 de mayo
- Abonos del Festival Arre 2026: precios de los abonos para los dos días (sin incluir cargos por servicio) son $1,780, $2,580 y $3,560
Estos precios son exclusivos de la primera etapa y se espera que aumenten en las fases posteriores de venta.
Lo que debes saber sobre los boletos para el Festival Arre 2026
El Festival Arre se ha convertido en uno de los más esperados e importantes para el género regional mexicano.
Desde su debut, el Festival Arre se ha distinguido por reunir a algunas de las figuras más representativas del regional mexicano, combinando artistas consolidados y nuevas promesas.
Aunque todavía no se revelan quiénes son los artistas que participarán en esta edición, el Festival Arre ha generado gran expectación desde el inicio de la venta de abonos:
- Abono general: Acceso estándar a todos los escenarios y zonas comunes
- Abono comfort: Incluye beneficios adicionales en servicios y comodidad dentro del recinto
- Abono VIP: Ofrece acceso a zonas exclusivas, mejor visibilidad y servicios preferenciales
¿Cómo llegar en transporte público al Autódromo Hermanos Rodríguez para el Festival Arre 2026?
Si estás considerando asistir al Festival Arre 2026, estas son las rutas que podrías tomar:
- Línea 9 del Metro que va de Pantitlán a Tacubaya: Las estaciones más cercanas son Ciudad Deportiva y Puebla
- Metrobús Línea 2 que va de Tepalcates a Tacubaya: se pueden utilizar las estaciones Iztacalco y UPIICSA
- Trolebús: están disponibles la Línea 2 (Chapultepec – Cetram Pantitlán) y la Línea 9 (Villa de Cortés – Tepalcates)
- RTP y Autobuses: opciones como el Circuito Bicentenario, la Ruta 43 (San Felipe – Central de Abastos) y el Corredor Sausa (Tepalcates – Tacubaya) te acercan a la zona