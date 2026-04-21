Ocesa confirmó un concierto en CDMX de Alejandro Sanz el próximo sábado 10 de octubre de 2026 en el Estadio GNP Seguros.

Información de Ticketmaster señala que la preventa Banamex está programada para las 14:00 horas del miércoles 29 de abril, mientras que la venta general será al día siguiente, el jueves 30.

Precios de boletos para el concierto de Alejandro Sanz en el Estadio GNP Seguros

Los boletos para Alejandro Sanz saldrán a la venta por medio de la página oficial de Ticketmaster, aunque los precios por sección no han sido revelados por la boletera.

Conciertos de Alejandro Sanz en México 2026 (@ocesa_total)

Cabe destacar que los precios oficiales con cargos pueden variar ligeramente al momento de la venta general y la preventa.

Sin embargo, las referencias para este tour en recintos similares de la Ciudad de México son:

Zonas Preferentes (Platino / VIP): Desde $3,500 hasta $5,830

Zonas Medias (GNP / Verde B / Naranja B): Entre $1,470 y $3,000

Zonas Generales y Gradas Altas (Naranja C / GeneralB): Desde $980 hasta $1,560

Otras fechas de concierto para Alejandro Sanz en México

El regreso de Alejandro Sanz a México no solo contempla la capital del país. Y es que la gira ¿Y ahora qué? 2026 llegará a más estados en octubre próximo.

3 de octubre: Estadio 3 de Marzo, Guadalajara

6 de octubre: Estadio Alberto Romo Chávez, Aguascalientes

17 de octubre: Estadio Borregos, Monterrey

Hasta el momento, el 10 de octubre es la única fecha confirmada en CDMX . Sin embargo, al ser un cantante muy querido entre los mexicanos, fans no descartan un segundo concierto.