A más de dos años de visitar CDMX, Joel Thomas Zimmerman, mejor conocido como Deadmau5, regresará a México para encabezar el cierre del rally internacional Gumball 3000, evento que incluirá un concierto.

Fans de la música electrónica disfrutarán de las mezclas y producciones musicales de Deadmau5 en este evento que totalmente gratuito.

El anuncio lo hizo propiamente el DJ y productor musical canadiense, junto a los organizadores, en Instagram. Espacio donde se jacta de ser el headliner.

Deadmau5 encabezará Gumball 3000 (@gumball3000 / Instagram)

¿Cuándo se llevará a cabo el Gumball 3000 en CDMX?

Desde Miami, el rally Gumball 3000 llegará a CDMX el 10 de junio de este año en su edición número 27.

Deadmau5 será quien encabece el cierre de este festival que combina la música y los autos de lujo, mezcla que se complementa con coleccionistas, celebridades y marcas tanto lujosas como comerciales.

Además de la exhibición de 100 superdeportivos, la audiencia disfrutará de las mezclas de Deadmau5, famosos por temas como The Veldt, Ghosts ‘n’ Stuff y I Remember.

El cierre del festival tomará como sede el Monumento a la Revolución, ubicado en Plaza de la República s/n, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Hasta el momento no se ha revelado el horario en que iniciará y terminará este evento que pretende reunir a miles de mexicanos.

Por otro lado, Deadmau5 no será el único que amenice lo que promete ser un espectacular espectáculo.

En los próximos días, también por redes sociales, organizadores de Gumball 3000 anunciarán a los artistas que son parte de la alineación musical.

Asimismo, se habla de la participación de influencers, youtuber, gamers, famosos y empresarios provenientes de más de 40 países.

Así como se espera que en los próximos días se revelen los detalles del festival cuyos recorridos iniciarán el 4 de junio y pasará por: