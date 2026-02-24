Se anunció que Oliver Tree estará en el Pabellón Oeste. Te damos fecha, boletos y preventa del concierto.

El cantante y rapero Oliver Tree -de 32 años de edad- llega a la CDMX con su World’s First World Tour.

Fecha del concierto de Oliver Tree en Pabellón Oeste

El concierto de Oliver Tree en Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes tendrá esta fecha y horarios:

Concierto: sábado 30 de mayo 2026

Horario: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto 10:30 de la noche

Oliver Tree en Pabellón Oeste: fecha, boletos y preventa del concierto (Oliver Tree / Facebook)

La presentación de Oliver Tree será especial porque se trata de su primer show en solitario en la CDMX.

Con su estilo irreverente y enfoque visual único, el concierto de Oliver Tree promete ser legendario para los fans del cantante.

Precio de boletos para el concierto de Oliver Tree en Pabellón Oeste

El precio de boletos para el concierto de Oliver Tree en Pabellón Oeste, no ha sido revelado aún.

De cualquier manera, se espera que los boletos tengan un precio de 900 a 3 mil 500 pesos.

Todo dependerá de la zona del Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes que se elija.

¿Cuándo es la preventa de boletos para el concierto de Oliver Tree en Pabellón Oeste?

La preventa de boletos para el concierto de Oliver Tree en Pabellón Oeste será vía Ticketmaster de la siguiente manera:

Preventa Banamex: jueves 26 de febrero, a partir de las 2:00 de la tarde

Venta General: viernes 27 de febrero, a partir de las 11:00 de la mañana

Clientes Banamex podrán adquirir sus boletos con hasta 3 meses sin intereses en compras a partir de los 3 mil pesos.